臉書新功能偷情用？訊息讀完秒消失 一招揪出有「貓膩」
在古裝劇裡面，看完密函就要立刻拿到燭火上燒掉。在現代，臉書訊息（Facebook Messenger）也有這功能了。開啟「悄悄話」功能後，訊息在對方讀完後，便會自動消失無蹤，可能又成為另一偷情新工具。到底好不好用、怎麼用？《NOWnews今日新聞》實測給你看。
記者黃韻文/綜合報導
2022-03-02 11:11:39
如果發出的訊息不想被第三人看到，或是不想留在別人手上成為話柄，臉書訊息（Facebook Messenger）開放了悄悄話功能，也就是俗稱的「閱後即焚」模式，當訊息一被讀取，就會在指定的倒數時間過後，完全消失在這世界上。可靠以下2招開啟「悄悄話」功能：
一、點大頭貼
進入該好友的聊天室，點左上角好友大頭貼，選擇下方的「前往悄悄話」，就能開啟另一個獨立的端對端加密聊天室。
二、建立新訊息鎖定
點選聊天室首頁右上角的「新訊息」，打開右上方的「鎖定」符號，再選擇想要密聊的對象，就會創建另外一個加密聊天室。
《NOWnews今日新聞》記者實測，上述兩種啟動方式都頗為方便，且在啟動加密聊天室後，介面、圖示會變成黑色，易於和一般聊天室區分。發送訊息旁有計時符號，可設定倒數時間，最短5秒、最長24小時，訊息被對方讀取後會開始倒計時，隨後便在兩人聊天室中消失無蹤，任何痕跡都不會留下。試用過的吳姓民眾表示：「5秒有點短，金魚和雷龍會很困擾」。
臉書「閱後即焚」模式也非萬無一失，雖然點入聊天室後是一片空白，什麼都不會沒留下，不過一旦開啟「加密聊天室」後，除非之後手動刪除，否則每次聊天後，聊天室清單就會多出一個加密聊天室，對另一半來說，簡直是「此地無銀三百兩」。