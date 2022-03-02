時間永遠不夠用？還是你有「拖延病」? 　如何終結有秘訣

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終結「拖延病」，建立成功職涯五階段無論是上班族或者自由工作者，「拖延壞習慣」絕對是追求職涯成功者的最大勁敵：很可能因為自己的不當拖延而失掉商機，遭到老闆責罵甚至升遷無望；團隊夥伴因此而工作卡關，也很容易受到排擠；顧客也會因為你的延遲失信而不再有信任感等等，都將對生涯事業有著極大的負面影響。
菲比．嘉文提供了「5大階段」，將能輕鬆從心理狀態、執行力等方面，徹底終結拖延惡習，不管是在辦公室內或者遠端工作，皆能花最少力氣取最大成果，無論誰都將給你高評價！這五大步驟包括了：
►STEP1審視自己的狀態，釐清為什麼破除惡習如此重要？
►STEP2找出生產力障礙，將手邊科技產品從敵人變盟友！
►STEP3自我目標逐一檢視，培養對分心事件的抵抗能力。
►STEP4發現出差錯該怎麼辦？建立危機處理的應變計畫。
►STEP5如何保持正向心態，讓壓力與焦慮感都隨之減輕。
找到做事順序，擺脫焦慮的具體方法許多職場工作與任務都非一蹴可幾，而是多面向、多步驟以及投入相當時間才可以圓滿達成，若缺乏順序結構的妥當安排、目標管理以及應變措施，很容易讓人不知所措與失去熱情。
《時間控》書中裡提到如何從「目標輕鬆化」到「快速有效區分任務順序」，及繪製預防意外發生的「應變樹狀圖」，利用這些技能提升自己的專注力、在時限之內完成任務，最重要的是，讓自己不因事情做不完而感到焦慮與沮喪，更樂在工作！
若要將目標輕鬆化，就靠S-M-A-R-T工作法—
►Specific具體：明確的方向，將更容易完成相關任務。
►Measurable可衡量：追蹤進度，用可以計算、評價的標準來確認自己是否及格。
►Achievable可達成：掌握自身擁有的資源和技能，目標要能觸手可及。
►Relevant關聯性強：與個人價值和生活訴求相關的目標，能產生最強大的動力。
►Timely有時限：要有特定的開始與結束日期。
善用「4N排列法」，確認每項任務的輕重緩急—
►「立刻完成」(Now)：極為重要且急迫的工作。
►「排在第二」(Next)：極為重要，但沒那麼緊急的任務。
►「分配他人」(Not by me)或「非獨自負責」(Not by myself)：緊急但不重要的工作。
►「可以忽略」(Never)：既不緊急也不重要的任務。
文章來源：方言文化《終結拖延，擺脫焦慮，無論誰都給你高評價的「時間控」》
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=
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