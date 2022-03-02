新人對戲鼻涕狂流　揭隋棠私下送暖「個性很細膩」

TVBS新戲《親愛壞蛋》陣容堅強，除了隋棠、温昇豪、六月與修杰楷之外，還有演技派的劉瑞琪、曾菀婷在其中飾演一對豪門母女檔，兩人昨（1）日身穿深Ｖ洋裝大秀事業線，氣勢鎮壓全場，向來在八點檔裡霸氣十足的台劇女神曾莞婷，形容新角色是以往惡女的Plus升級版，為了達成目的不擇手段，但這次遇到金鐘影后劉瑞琪，還是時常被她的氣場震懾到！





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▲《親愛壞蛋》第二波超強卡司曝光，林暉閔（左起）、項婕如、劉瑞琪、曾莞婷、謝雨芝、林敬倫出席記者會。（圖／TVBS提供）

劉瑞琪在劇裡飾演工於心計的母親，為展現豪門氣勢，造型會穿戴許多佩飾，例如項鍊、鑽戒、帽子及眼鏡等等，搞到最後都快認不出自己。她首次與曾菀婷合作，卻是默契十足，「我們對上一眼便知道彼此要傳達什麼，都是透過眼神示意」，並打趣形容像在演啞劇，只差沒加手語而已。曾莞婷也在《親愛壞蛋》中首次挑戰抽菸，很怕被看出來是抽假菸，「雖然大家可能都覺得我很會抽菸，但其實我不會，而且那場是情緒很重的戲，還不小心被菸嗆到」。





▲曾菀婷身穿深Ｖ洋裝，氣勢鎮壓全場。（圖／TVBS提供）

▲劉瑞琪以劇中貴婦造型亮相。（圖／TVBS提供）

《親愛壞蛋》探討親子關係、寫實人性與階級歧視等社會議題，並網羅許多頗具潛力的一線新生代演員，項婕如詮釋隋棠、温昇豪的女兒，挑戰不同於以往青春活力的少女形象，成為一位陰鬱少女莊映文，她表示這個角色的歷程很像坐雲霄飛車，和私下的她蠻不一樣，也激發了內心黑暗面。談起和前輩們對戲，項婕如表示：「有幾場戲劇本設定裡本來沒有哭戲，但跟爸媽都很在狀態裡，面對面坐著就自然地融入故事裡，好幾次都是還沒開口說話，就不自覺一直掉眼淚。」她也大讚飾演媽媽的隋棠是個善於觀察、溫暖又細膩的人，「拍戲時我很常過敏擤鼻涕，棠棠姐便介紹一款質地很軟的面紙，本來以為她只是推薦，結果隔天直接提了一串來現場給我。」





▲項婕如在《親愛壞蛋》劇中（右起）和隋棠、温昇豪飾演一家人。（圖／TVBS提供）

▲六月、林暉閔（右）飾演母子。（圖／TVBS提供）

林暉閔則飾演六月、修杰楷的孩子，是一個背負父母期待的資優高中生，和自身個性相差很大，他佩服六月總是能呈現特別的演出方式，「有幾場戲要建立內心和家人的結，劇本上好幾種媽媽嘮叨的台詞，月姐像是用一條非常粗且沉的繩子綁住你，這種感覺很痛苦但也幫助到角色，把人物推向更遠。」林暉閔表示，除了事前做角色功課，到了現場還要沉澱一下，接著與對手演員達到一定的共識後，越有機會產生意想不到的火花。



