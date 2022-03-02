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她抓姦在床反被老公毆　61歲馬世莉自揭「不婚主因」

▲61歲馬世莉曝不婚主因。（圖 / YouTube）
▲61歲馬世莉曝不婚主因。（圖 / YouTube）

娛樂中心/綜合報導

2022-03-02 11:02:10

資深女星馬世莉出道超過40年，擁有多部戲劇作品也主持過不少節目，傻大姐形象和一雙嫩白長腿聞名。61歲的她至今未婚，她曾在節目上透露自己受到好友影響，不敢結婚的主因。

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▲馬世莉好友婚姻面臨老公外遇。（圖 / YouTube）
▲馬世莉好友婚姻面臨老公外遇。（圖 / YouTube）
▲馬世莉好友老公外遇。（圖 / YouTube）
▲馬世莉好友老公外遇。（圖 / YouTube）
61歲馬世莉保養得宜，感情世界極為低調，曾談過16年的感情至今未婚。日前她上節目《命運好好玩》，分享自己身旁好友婚姻經歷，女方25歲年輕走入婚姻，平時與老公相處甜蜜，和公婆關係十分不錯，結婚10年後發現老公行蹤怪異，於是請徵信社調查發現老公不但出軌，還和小三同居，讓她心碎想離婚。

▲馬世莉61歲至今未婚。（圖 / 馬世莉臉書）
▲馬世莉61歲至今未婚。（圖 / 馬世莉臉書）
誇張的是，當女方上門抓姦，小三還囂張打正宮，連老公也幫著小三，回到家後原想請公婆主持公道，公婆也不斷替老公說話，事後女方的服飾店也遭小三砸店，婚姻搞得一蹋糊塗。馬世莉聽聞後反思「如果這件事發生在我身上，我怎麼辦」，她堅信自己一定無法處理，這也導致她不想走入婚姻關鍵之一。（編輯：薛羽彤）

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※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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