等不及要出國！旅遊業者曝：已有暑期包團客

隨著國際解封趨勢日增，觀光產業也出現曙光。雄獅旅遊總經理游國珍今（2）日於台鐵美學觀光列車「鳴日廚房」啟動記者會前受訪指出，目前已接到不少客製化的包團訂單，歐洲、東南亞都是國人首選，游國珍表示，在邊境開放之後，感染人數勢必增加，民眾要有心理準備。
記者黃仁杰／台北報導
2022-03-02 10:51:33｜2022-03-02 11:29:05
雖然疫情日益趨緩，不過我國仍限制旅行社組團，旅遊業者目前僅依靠代訂「機加酒」服務苦撐。游國珍指出，目前看來下半年將開放國際旅遊，由商務先行，已經有家庭旅遊的客製化包團需求出現，歐洲、東南亞都會是旅遊先驅，在解封前的暑假就能出國，而預期下半年後，台灣將陸續解封，目前觀察產業樂觀。
游國珍指出，目前雄獅以國旅為重心，去年營收約2、30億元，希望今年在逐步開放邊境，若加上包團、加上第四季的邊境開放，今年營收有望上看50億元。
不過游國珍也提醒，民眾對於邊境開放要有心理準備，「政府有政府的考量，跟病毒共存原則，就是確診後就類似流感，民眾要能接收，不要過度緊張」，因為台灣防疫有成，因此等邊境開放之後，染疫人數必然增加，但台灣也應走向跟病毒共存生活方式，不能繼續守著，會走不出去。