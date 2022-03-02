18歲學生罹口腔癌　竟是智齒惹禍！

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一名18歲游同學，近來因右下顎疼痛赴牙醫看診，經檢查發現右下智齒因無法正常生長，有發炎情形，但拔除智齒後傷口卻持續悶痛並伴隨麻刺感，且接受消炎止痛治療仍無法改善，只好轉至醫院檢查，經醫師將發炎組織取樣化驗，確診為口腔癌。夏毅然主任表示，考量患者年紀輕，手術造成巨大傷疤恐影響身心，因此由頸部下刀，翻開皮膚再切除癌變的下顎骨並截取小腿骨進行修補，術後不僅未留疤痕，至今追蹤七年也未復發。
90%以上智齒都需拔除 16至25歲最佳拔牙年紀
夏毅然主任說明，90%以上的智齒都需要被拔除，最佳拔智齒的年齡則為16至25歲，主要因這時智齒剛萌發不久，牙根尚未發展成熟、齒槽骨質鬆軟，因此較容易拔除，不過拔牙後難免腫痛，只需按醫囑定時服用消炎止痛藥。
此外，也有患者因智齒位置太接近神經，拔牙過程不免傷及神經造成顏面麻痺，通常約1至3年即可恢復，不需過於擔憂。
拔完智齒感到不適要注意 必要時應盡快就醫
不過若為完全深埋在骨頭內的智齒，因不會有蛀牙或發炎的風險，可暫時先不拔除，但仍有3%的機率可能轉變為囊腫，或轉變成口腔癌，因此定期檢查仍是關鍵。夏毅然主任呼籲，若拔完智齒後感到不適，且長達兩星期以上遲遲未緩解，則應提高警覺，必要時應盡快尋求醫師協助，避免症狀加劇，誘發疾病。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=
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