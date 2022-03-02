遠傳併亞太電信　中華信評：可增加市場集中度並改善紀律

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由於台灣之星與亞太電信進入市場的時間較晚，因此這2家公司一直透過更具競爭力的資費價格來取得市占率，導致市場上其他既有的電信業者的資費價格在過去幾年顯著下滑。中華信評認為，國內3大電信業者在市場整合後將側重於透過服務升級以維持較佳的EBITDA利潤率，而非藉由價格競爭來取得市占率。
此外，中華信評表示，這次合併案應可使遠傳電信的競爭力獲得些微提升，如將該公司與台灣電信業龍頭中華電信間的市占率差距從目前的12%縮小至約 5%。這次合併案亦可提升遠傳電信在頻譜與基礎設施部署方面的效率，進而使其營運效率獲得提升。不過，遠傳電信初期的綜合每月平均用戶收入（ARPU）可能將因亞太電信用戶的資費方案價格較低而有所下滑。遠傳電信的綜合ARPU為每月約新台幣580元，遠高於亞太電信的每月約新台幣300元。
由於這次合併案將透過股權交換進行，因此對遠傳電信的直接財務影響可能有限。中華信評預估，由於亞太電信的獲利能力較弱且資產負債表的槓桿較高，遠傳電信的借款對EBITDA比在合併後將略為升高，但最多不會超過0.1倍。中華信評認為，由於這次合併案的規模較小，遠傳電信的母集團遠東新世紀股份有限公司所受到的財務影響亦應可忽略不計。