兵役問題再遭檢視　蔣萬安：腰間盤突出改服補充兵

近日因為烏俄戰爭爆發，讓外界聯想到台灣與對岸中國大陸的情況，是否也如同烏俄一般。對此藝人謝和弦在臉書上PO文質疑，點名包含立委林昶佐、蔣萬安、民進黨副秘書長林飛帆以及國民黨副主席連勝文等人的兵役問題。對此蔣萬安今（2）日上午受訪時也回應，表示2003年經判定椎間盤突出後改服補充兵，並且拿到服役證明後才出國唸書，這些都是可以查證的事實。
記者丁上程／台北報導
2022-03-02 11:39:01
蔣萬安表示，關於兵役問題過去就數度公開說明過，「1999年我在成功嶺參加末代大專集訓，2003年我也在成功嶺服役，當時經過幾點判定，腰間盤突出改服補充兵。」蔣萬安強調，他在拿到服役證明之後才出國唸書，這些都是可以查明的事實。
現場記者詢問，對於民進黨人士質疑國民黨提出「反戰」立場，等於是「親共投降」？蔣萬安回應，支持和平反對戰爭的立場，這是絕大部分民眾都認同的。蔣萬安強調，現階段大家非常關心烏俄戰爭發展，更重要的是我們能夠提供什麼樣具體的協助，「人道救援、提早因應全球供應鏈的變化，我想這是目前最重要的事。」
至於針對美國前國務卿蓬佩奧以及拜登政府訪團來台一事，蔣萬安表示，美國跨黨派的高層級的代表團來到台灣，我們當然表達誠摯的歡迎，也要表達台灣在國際間未來發展的期望，我期待美國代表團來到台灣，除了宣示的意義之外，也希望能夠提出具體的作為，推動中華民國參加國際組織。