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回憶殺！玩過這些線上遊戲都老人　網咖爆滿靠「這一款」

▲無論過去多久，懷舊線上遊戲在玩家心中依然印象鮮明，像是天堂、楓之谷、仙境傳說，是至今任何手遊都無法取代的情懷。（圖／台北王爸爸提供）
▲無論過去多久，懷舊線上遊戲在玩家心中依然印象鮮明，像是天堂、楓之谷、仙境傳說，是至今任何手遊都無法取代的情懷。（圖／台北王爸爸提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-03-02 12:01:31

在還沒有智慧型手機的年代，想玩線上遊戲只能靠電腦，「天堂維修打世紀，D2是吃飯時洗寶石的，隔壁通常在玩石器。」一段話道盡六七年級生的青春。《Social Lab社群實驗室》分析1990至2008年間，最受網友熱議的經典線上遊戲，盤點眾人回憶殺。

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《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內，懷舊線上遊戲的網路聲量表現，發現讓眾人最難忘懷的還是《天堂Lineage》，網路聲量直逼5.9萬則，遙遙領先其他遊戲。當年整間網咖一起打天堂，是街頭巷尾常見的盛況。

▲「公，我要去當兵了」，正是出自最經典的《天堂Lineage》。（圖／取自Dcard）
▲「公，我要去當兵了」，正是出自最經典的《天堂Lineage》。（圖／取自Dcard）
日前有網友提問：「天堂好玩在哪？」立刻引發許多玩家陷入回憶，有人直指「打到寶物的快感，其他遊戲根本比不上」、「城戰超好玩」，也有人認為，《天堂》之所以能歷久不衰，最主要原因還是在情懷，彷彿回到去網咖搶位置、插硬幣卡登入伺服器的青春當中。

以可愛風格擄獲玩家的《楓之谷》與《仙境傳說》，同樣引起熱烈討論。《楓之谷》話題熱度僅落後《天堂》、位居第2名，被玩家大力盛讚「美術非常用心」、「支線任務很有趣」，網友們相繼表示，《楓之谷》玩得很過癮也不會玩膩。而《仙境傳說》則是因為辨識度極高的音樂引發共鳴，玩家直言「二十幾年過去了，音樂響起來，還是能秒認」，甚至還有人存在手機裡當鈴聲，可見其經典程度。

一談起懷舊線上遊戲，少不了《跑跑卡丁車》，有人好奇為何當時能紅遍台灣，幾乎全民都玩過？從廣泛討論中可見：「看起來很簡單，但操作起來需要技術」、「即便玩得爛、不會操控，跟大家一起比賽的娛樂感還是很棒」。可以發現其入門門檻低、操作感十足的特性，是許多玩家選擇的主因之一。

▲陪伴許多人長大的《跑跑卡丁車》，至今還是活躍的線上遊戲。（圖／擷取直播畫面）
▲陪伴許多人長大的《跑跑卡丁車》，至今還是活躍的線上遊戲。（圖／擷取直播畫面）
另外像是《魔獸世界》這類練等遊戲，也是許多人心中的經典作品，後來更被改編成電影，讓老玩家直呼感動，彷彿親臨「艾澤拉斯」一樣。而《世紀帝國》則是以歷史各大文明為背景，至今也是讓玩家們回味無窮的懷舊遊戲之一。

▲懷舊線上遊戲網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
▲懷舊線上遊戲網路聲量排行。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

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