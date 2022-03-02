回憶殺！玩過這些線上遊戲都老人　網咖爆滿靠「這一款」

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日前有網友提問：「天堂好玩在哪？」立刻引發許多玩家陷入回憶，有人直指「打到寶物的快感，其他遊戲根本比不上」、「城戰超好玩」，也有人認為，《天堂》之所以能歷久不衰，最主要原因還是在情懷，彷彿回到去網咖搶位置、插硬幣卡登入伺服器的青春當中。
以可愛風格擄獲玩家的《楓之谷》與《仙境傳說》，同樣引起熱烈討論。《楓之谷》話題熱度僅落後《天堂》、位居第2名，被玩家大力盛讚「美術非常用心」、「支線任務很有趣」，網友們相繼表示，《楓之谷》玩得很過癮也不會玩膩。而《仙境傳說》則是因為辨識度極高的音樂引發共鳴，玩家直言「二十幾年過去了，音樂響起來，還是能秒認」，甚至還有人存在手機裡當鈴聲，可見其經典程度。
一談起懷舊線上遊戲，少不了《跑跑卡丁車》，有人好奇為何當時能紅遍台灣，幾乎全民都玩過？從廣泛討論中可見：「看起來很簡單，但操作起來需要技術」、「即便玩得爛、不會操控，跟大家一起比賽的娛樂感還是很棒」。可以發現其入門門檻低、操作感十足的特性，是許多玩家選擇的主因之一。
另外像是《魔獸世界》這類練等遊戲，也是許多人心中的經典作品，後來更被改編成電影，讓老玩家直呼感動，彷彿親臨「艾澤拉斯」一樣。而《世紀帝國》則是以歷史各大文明為背景，至今也是讓玩家們回味無窮的懷舊遊戲之一。