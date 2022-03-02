年輕女性不明腎衰竭　當心「高安氏動脈炎」惹禍

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臺中榮總腎臟科黃士婷醫師透過血液檢查是急性腎損傷、蛋白尿及血尿、發炎指數上升、溶血性貧血、合併肝功能異常及黃疸；經過一系列電腦斷層檢查，腹部發現左腎及脾臟梗塞、右腎萎縮、肝脾腫大；胸部則有肺動脈栓塞、左鎖骨下動脈栓塞、心肌肥大及大量右側肋膜積液疑似膿胸，而心臟超音波掃瞄發現左心室內有多處血栓，合併心臟衰竭，左心射出分率19%（正常值為50～70%）。在一天內病況快速進展敗血性休克轉入加護中心照護。
原以為大血管炎 確診「高安氏動脈炎」
黃士婷醫師表示，因年輕女性併發多處大血管栓塞，懷疑為大血管炎，經專家會診此複雜病情後，病人接受全身正子掃描，確診為高安氏動脈炎，涉及主動脈上下分支侵犯，故歸屬高安氏動脈炎分類第五型。
慢性血管發炎 八成患者是女性
黃士婷醫師解釋，「高安氏動脈炎」為一種罕見的慢性大血管發炎，尤其是主動脈弓及其分支造成栓塞，所以又稱主動脈弓症候群或無脈搏症。全世界每年新發生率為每百萬人口2.6人，多在東亞地區，好發年齡為10至40歲，83.8%的病人為女性。
早期疾病無特定症狀，可能表現為發燒、倦怠、盜汗，隨著病況進展造成主動脈及其分支的栓塞，造成四肢血壓量測差異不同、暫時失明、手臂疼痛、中風等缺血症狀。
身體出現異狀 應盡快就醫黃士婷醫師呼籲，年輕女性若發現單側或雙側肢體有紫斑、不明原因多發傷口，或出現頭昏、頭痛、失憶症狀、昏厥、癲癇或中風等缺血症狀，或視力障礙，或頑固性高血壓，或頸動脈、橈動脈和肱動脈搏動減弱或消失，或急性腰痛、血尿、蛋白尿的症狀，應儘速就醫，早期發現早期治療！
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52942
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