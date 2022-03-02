COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

肥皂一顆從頭洗到腳？　小心頭皮乾癢、過敏找上門

肥皂一顆從頭洗到腳？　小心頭皮乾癢、過敏找上門
肥皂一顆從頭洗到腳？　小心頭皮乾癢、過敏找上門

健康醫療網

2022-03-02 13:31:00

你是否也常聽到周遭親友，由於方便或著重在去油力等因素，習慣用一顆肥皂從頭洗到腳？馬偕紀念醫院皮膚科主治醫師李曉育提醒，盥洗時需要多加確認肥皂本身的用途，有些人喜歡將標榜成分「純天然」的水晶肥皂拿來清潔身體或頭皮，然而，天然並不代表「溫和」或「適合」。一般用來洗衣的洗衣皂酸鹼值約介於9-10之間，已介於弱鹼與強鹼的邊緣值，若是拿來洗頭可能會對頭皮與肌膚造成過度刺激，皮表水分散失，使頭皮變得更加乾燥，進而產生乾癢、過敏等皮膚問題。一般建議使用接近頭皮酸鹼值約5.5，微酸性的洗髮乳，較無刺激性。

我是廣告 請繼續往下閱讀
洗頭洗越多次越乾淨？　醫籲：小心過度清潔有些人頭皮較容易出油，因此一天會洗好幾次頭，希望能降低頭髮扁塌的油膩感。李曉育醫師表示，皮脂腺分泌與季節、環境、作息及身體免疫力等因素有關，也間接影響到頭皮出油，而洗頭雖能帶走沾染到髮上的油脂，但並不能從根本改善出油，且過度清潔可能反造成頭皮乾燥敏感，同時產生其他頭皮問題。

依頭皮特性評估洗髮頻率　油性一天內就變「油頭」頭皮跟皮膚一樣，每人膚質都不盡相同，可以自身頭皮性質來評估洗頭頻率，過多過少都不好。怎麼知道自己是哪一種頭皮？李曉育醫師教民眾簡單判別：如一天沒洗頭就看的出來頭髮油油亮亮，即算是油性頭皮者，建議每天洗頭；約未洗頭1-2天後頭髮開始出現些微油膩感，則可能為中性；乾性則是2-3天或以上未洗頭，頭髮都不一定會看起來油油的。

醫分享正確洗髮步驟　洗頭前先梳過一般來說，只要是含皂鹼的清潔用品，多多少少都會對皮膚造成刺激，而正確的頭皮清潔方式能協助降低頭皮傷害，李曉育醫師也分享自己洗髮的四大健康洗髮的步驟供民眾參考：

（一） 洗頭前先梳過頭

使用間距較寬的梳子，輕柔將打結的髮絲順開，避免洗頭時手指勾到打結處而拉扯到髮幹。

（二） 善待頭皮

洗髮時先用溫水將頭髮冲濕以軟化角質，再將洗髮乳搓揉起泡後塗抹於頭皮上，並以指腹清潔頭皮，切勿用指甲搔抓或過度用力以免反而造成頭皮受傷。

（三） 善待髮絲

梳頭建議用寬齒梳，且梳頭次數不要太多，李曉育醫師建議，洗頭重點在頭皮，不須著重搓揉髮絲，讓洗劑與清水流過髮絲即可。另外，每次洗頭都建議使用潤絲髮品，僅使用於髮尾外2/3（潤絲髮品如使用上太接近髮幹，第一可能會堵塞住毛孔；第二可能會讓頭髮看起來扁塌、沒有蓬鬆感），潤絲完後以清水洗淨。洗頭後，用毛巾「吸」乾水份即可，取代用毛巾「搓」乾髮尾。

（四） 洗頭與吹頭溫度不要過高

水溫介於36-40度間，不要因為天氣冷就把水溫調太高；吹頭時也避免用最高的溫度或強度吹髮，吹風機與頭皮、頭髮保持適當距離。 

▲馬偕紀念醫院皮膚科主治醫師李曉育

參考資料來源：

皮膚專科李曉育醫師部落格/ https://dermdryu.com/

皮膚專科李曉育醫師粉絲專頁



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52925

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀