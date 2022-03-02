肥皂一顆從頭洗到腳？　小心頭皮乾癢、過敏找上門

我是廣告 請繼續往下閱讀
依頭皮特性評估洗髮頻率 油性一天內就變「油頭」頭皮跟皮膚一樣，每人膚質都不盡相同，可以自身頭皮性質來評估洗頭頻率，過多過少都不好。怎麼知道自己是哪一種頭皮？李曉育醫師教民眾簡單判別：如一天沒洗頭就看的出來頭髮油油亮亮，即算是油性頭皮者，建議每天洗頭；約未洗頭1-2天後頭髮開始出現些微油膩感，則可能為中性；乾性則是2-3天或以上未洗頭，頭髮都不一定會看起來油油的。
醫分享正確洗髮步驟 洗頭前先梳過一般來說，只要是含皂鹼的清潔用品，多多少少都會對皮膚造成刺激，而正確的頭皮清潔方式能協助降低頭皮傷害，李曉育醫師也分享自己洗髮的四大健康洗髮的步驟供民眾參考：
（一） 洗頭前先梳過頭
使用間距較寬的梳子，輕柔將打結的髮絲順開，避免洗頭時手指勾到打結處而拉扯到髮幹。
（二） 善待頭皮
洗髮時先用溫水將頭髮冲濕以軟化角質，再將洗髮乳搓揉起泡後塗抹於頭皮上，並以指腹清潔頭皮，切勿用指甲搔抓或過度用力以免反而造成頭皮受傷。
（三） 善待髮絲
梳頭建議用寬齒梳，且梳頭次數不要太多，李曉育醫師建議，洗頭重點在頭皮，不須著重搓揉髮絲，讓洗劑與清水流過髮絲即可。另外，每次洗頭都建議使用潤絲髮品，僅使用於髮尾外2/3（潤絲髮品如使用上太接近髮幹，第一可能會堵塞住毛孔；第二可能會讓頭髮看起來扁塌、沒有蓬鬆感），潤絲完後以清水洗淨。洗頭後，用毛巾「吸」乾水份即可，取代用毛巾「搓」乾髮尾。
（四） 洗頭與吹頭溫度不要過高
水溫介於36-40度間，不要因為天氣冷就把水溫調太高；吹頭時也避免用最高的溫度或強度吹髮，吹風機與頭皮、頭髮保持適當距離。
▲馬偕紀念醫院皮膚科主治醫師李曉育
參考資料來源：
皮膚專科李曉育醫師部落格/ https://dermdryu.com/
皮膚專科李曉育醫師粉絲專頁
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52925
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw