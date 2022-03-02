文教類高專人才歸化我國添7名　金音獎最佳樂手在內

內政部2日上午召開歸化國籍高級專業人才審查會，通過專長心理學、流行音樂、語言學、英語教育等領域的7位高級專業人才，歸化我國國籍。自105年12月21日「國籍法」修正施行迄今，累計已有224名長期在臺灣付出，熱愛並認同這塊土地的外國高級專業人才，在免喪失原有國籍情形下，歸化我國。
記者羅婉庭／台北報導
2022-03-02 14:16:14｜2022-03-02 14:18:26
內政部表示，本次通過審查的高級專業人才共計7名，包括文化領域2名、教育領域5名。其中阿根廷籍的明馬丁為專業樂手，作品曾入圍第28屆金曲獎、第11屆金音創作獎等多個獎項，另獲得第8屆金音創作獎《最佳爵士專輯獎》、《最佳樂手獎》，是該獎項第一個獲獎的外國獨立音樂人，長期投身臺灣流行音樂產業，與許多我國指標級音樂人合作，深具創作能量的傑出音樂人才。
馬來西亞籍趙女士在台任教近10年，除曾獲任教大學教學傑出獎、教學優良獎外，亦協助我國司法、警政等機關，培訓法官、檢察官、刑警、社工等司法人員，有關兒童司法詢問程序的專業技術或刑事案件中的兒童證詞鑑定，獲法務部表揚為推展犯罪被害人保護有功人士，對我國兒童司法詢問技術的提升深具貢獻。
德國籍徐女士專長語言學及漢學，擔任「德國學術交流總署DAAD」海外機構主管職長達17年，在任職臺北德國學術交流資訊中心期間，協助完成德國承認我國二技學歷，使高中畢業生學測成績達53級分者，符合申請德國大學的學歷資格，有助於其他國家作為參照依據，對於我國教育國際化有重大助益。