教召14天新制每次行軍10公里 每日定點使用手機2小時
因應中國軍事威脅，14天後備軍人教育召集新制今年元旦上路，首梯新制後備軍人將於5日入營。國防部今（2）日表示，新制教召期間不休假，課程將增加手、步槍、機槍實彈射擊發數，並實施行軍夜校、野外宿營、野炊結合加熱式餐盒等訓練科目，每次行軍訓練至少10公里以上。
記者呂炯昌／台北報導
2022-03-02 14:39:16｜2022-03-02 14:43:38
國防部今日例行記者會上，全民防衛動員署管理處處長俞文鎮少將報告「新制教育召集整備概況」表示，為有效恢復後備軍人戰鬥技能，調增教育召集訓練天數與戰訓強度，配合訓期調整，增加編制武器射擊次數、彈藥數量及戰鬥教練時數，以強化射擊技能、幹部指揮及作戰應處能力；另考量課程延續性，召訓期間不休假，每日施訓10小時(含夜間2小時)，合計訓練136小時。
媒體詢問受召員手機管理狀況，俞文鎮表示，手機將以連為單位造冊列管，定時定點開放使用，開放時間為晚間7點至8點、9點至10點。陸軍司令部戰訓處動員組組長羅永昶補充表示，施訓單位會準備延長線，並請受召員攜帶充電器，在開放手機使用的時間及管控範圍內充電。
針對行軍課程內容，國防部表示，行軍結合戰鬥教練、射擊訓練、野外宿營跟夜間教練，夜間教練以編制武器課程為主，形成一個循環，每一次行軍時程在2到4天，每次行軍里程在10公里以上。