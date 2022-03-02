新北議員羅文崇結合在地文創做公益　環保又防疫

疫情爆發後，許多公益團體面臨捐款人數減少的窘境；新北市議員羅文崇即日起至3月10日止，舉辦「結合在地文創，一起做公益」活動，只要至服務處捐贈一定張數的發票給公益團體，就可獲得口罩或獨家限量永和文創提袋，希望能在關懷社會之餘，也能宣傳永和之美。
記者陳志仁／新北報導
2022-03-02 14:54:02
羅文崇表示，疫情爆發已逾2年，不少捐款人因失業或收入減少，取消原本定期定額的捐款，甚至常支持的企業也受影響，所以這次與長期投入長者關懷的華山基金會合辦公益捐發票活動；新北市老年人口為全國最多，更有9.3萬戶的獨居老人，對將邁入超高齡社會的新北，長者的關懷與照顧更是刻不容緩。
羅文崇指出，永和在過去一直是蘊含豐富風俗人文的地方，但因都市的發展逐漸遭到淡化，這次透過設計將永和和平鴿、楊三郎、福和市集、永和豆漿、保福宮、永福橋等意象融入環保袋設計，讓公益結合環保，又能讓永和文化深入每個角落；歡迎民眾共襄盛舉，一起用愛心公益、文化創意再造永和新願景。
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