喬治王子不睡嬰兒床睡紙箱？新手媽媽必學凱特王妃育兒術

我是廣告 請繼續往下閱讀
原來1930年代，芬蘭政府為解決嬰幼兒與父母同睡，會被大人不慎壓傷或窒息，廣發嬰兒紙箱，搭配床墊等嬰兒用品、包括產檢安排、育兒知識訓練等配備，大幅降低了約有十分之一的嬰兒在第一年內的猝死率，成為北歐育兒傳統沿用流傳至今。也因凱特王妃都選用而掀起熱潮，廣為人知。
mamaway媽媽餵創辦之初，有感很多父母覺得帶小孩很花錢，其實回頭檢視育嬰過程中，發現有很多不必要的冤枉錢。像嬰兒床就是一例，在台灣不算寬廣的居住環境條件下，在還未掌握小孩適應程度時，便直接購入體積不算小的嬰兒床，有時使用上反而是相當佔空間覺得是累贅，或是小孩一放到嬰兒床憤而大哭，網路上還戲稱哄睡完嬰兒要放到床上的那一刻，讓不少父母猶如拆炸彈般戰戰兢兢。
業者分享，不少新手媽媽在選購嬰孩用品時，對於育兒概念還不是很徹底了解，其實從打算準備什麼樣的床給小孩，也都影響著未來帶孩子的教養策略，譬如奉行「百歲育兒派」就提倡讓小孩獨自睡覺，便適用芬蘭箱育兒；而奉行「親密育兒派」，則會直接把小孩放在床上睡等。
嬰兒在媽媽子宮內緊密的環境生長，所以寶寶很需要邊界感，其實床上不需要過多裝飾，也易有阻礙呼吸的疑慮，實惠輕便的芬蘭箱便可視為嬰兒睡眠的實驗，尺寸等同於是醫院裡壓克力嬰兒床的大小，在父母無法確定孩子可否獨自睡眠時，是個不錯的嘗試。甚至發現許多中南部家庭，因為多住在透天厝，使用芬蘭箱還更方便換樓層搬移，還可以藉此為爸爸鍛鍊體力（笑）。
芬蘭箱內的床墊擺放尤其重要，因為新生兒的溫度調節不像大人這麼穩定，所以睡眠環境的透氣、舒適、恆溫便相當重要，現場比較mamaway媽媽餵床墊使用的泡棉，回彈力極佳，遇水吸收快、散熱佳。已為人母的公關忍不住幽默分享，自己連去野餐都會帶，大人還曾拿來當坐墊，「去到墾丁使用都不會悶熱」。
mamaway媽媽餵希望提升哺乳率，陪新手媽媽們輕鬆省力帶小孩，進一步改善少子化，只要憑媽媽手冊就可致電mamaway媽媽餵預約，到門市免費領取芬蘭箱。去年累積送出5.6萬個芬蘭箱，至今統計已有63.8萬個新手家庭受惠；不只嬰兒可睡還可陪伴小孩成長，一路變身成為baby球池遊戲箱、玩具收納箱，甚至直立起來改成衣櫃和書櫃等多元運用。