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伍佰邀戲劇男神挑戰搖滾歌劇　他樂見偶像嗨翻

▲伍佰自編自導自演搖滾歌劇。（圖 / 太空彈劇團）
▲伍佰自編自導自演搖滾歌劇。（圖 / 太空彈劇團）

娛樂中心/綜合報導

2022-03-03 01:00:00

伍佰＆China Blue成軍30週年特別鉅獻《成功之路：How to Be a Rock Star》搖滾歌劇，將於今年6月10、11、12、17、18、19日共六天於臺北流行音樂中心盛大登場，這個以未來時空2406年為背景、結合音樂歌舞的「搖滾歌劇」是伍佰一手成立的「太空彈劇團」首部創團作品，從無到有整整花了兩年心力籌備製作，首次挑戰整齣戲自編自導自演的伍佰還身兼舞台及服裝造型創意，寫劇本跟寫歌一樣，伍佰透過「錄廣播劇」的形式，以一人分飾多角與空氣對話並加入25首歌曲及音效獨力完成，這個「廣播劇」型態的劇本不僅包含所有演員的對白、歌曲演唱、演奏曲目，甚至連每個人的每句台詞情緒表達、聲音快慢及唱歌語調等等都清楚地收錄其中，內容之完整堪稱是整齣搖滾歌劇的靈魂所在，讓每位「拜讀」完的工作人員都佩服不已，還被整個團隊暱稱為「Bible」(聖經)而奉為圭臬！

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▲伍佰寫劇本時就想好各個角色該找誰來演。（圖 / 太空彈劇團）
▲伍佰寫劇本時就想好各個角色該找誰來演。（圖 / 太空彈劇團）
除了完成「Bible」(聖經)劇本帶領團隊克服這次邁向《成功之路》中許多不可能的任務，「太空彈劇團」的艦長伍佰更一手挑選卡司要找尋最適合的「隊員」上太空，其中包括戲劇界雙男神-鳳小岳與周厚安、金馬獎才女法蘭、皇后皮箱主唱卡菈、第一屆海洋音樂祭大賞得主“八十八顆芭樂籽”、電音女團“妮可醬”及新生代歌手雷擎，都在伍佰艦長的一聲號召下全員集合「登艦」，包含演員、樂手、現代舞者及伍佰本人，共有27位演出人員的龐大陣容！而在寫劇本時就想好各個角色該找誰來演的伍佰，自曝當初在選主角「大A」的過程中一度陷入膠著，考量到這個角色不僅得要「唱演自如」貫穿六幕劇情，還要能在舞台上現場SOLO彈吉他，難度之高，讓伍佰老師花了很多時間與團隊討論，後來在多位前輩指名推薦下，讓得過YAMAHA熱門音樂大賽最佳吉他手，又是當今影視雙棲男神的鳳小岳脫穎而出，可說是伍佰萬中選一的不二人選！

▲鳳小岳是伍佰粉絲。（圖 / 太空彈劇團）
▲鳳小岳是伍佰粉絲。（圖 / 太空彈劇團）
把伍佰視為音樂偶像的鳳小岳這次與偶像合作對戲讓他樂得直呼「美夢成真」，過去曾在綜藝節目中翻唱伍佰〈心愛的再會啦〉的他，在電視上毫不掩飾地表達自己對於伍佰的崇拜，他更自曝在前年與伍佰一同出席活動時，自己興奮地跑到後台跟偶像來個相見歡，還特別當場「許願」希望有機會能幫伍佰彈吉他，事隔不到兩年如今「美夢成真」，讓他興奮不已，更笑說：「記得第一次有機會跟伍佰老師面對面說話，當時的心情好像去跟偶像磕三個響頭！因為老師實在太帥了！真的太崇拜他！」從《華燈初上》的「江翰」搖身一變成《成功之路》的「大A」，演技精湛的鳳小岳首次挑戰搖滾歌劇可說完全把自己當新人全力以赴，其實早在《華燈初上》還沒上檔前就被伍佰相中加入劇團的他，從去年中就投入讀本、彩排的前置準備工作，由於自身戲分得貫穿六幕，加上現場唱歌及SOLO飆吉他，讓他過去幾個月每個月都找伍佰報到，由伍佰老師一對一帶著他對戲、練唱，一面軋其他戲一面配合排練，投入百分百心力的他不僅不喊苦，反而珍惜近距離跟偶像見面的機會，更笑說：「每次跟伍佰&China Blue練團時都覺得他們的生活好『夢幻』，覺得自己又像新人了！」


成立「太空彈劇團」的伍佰跳脫過往框架，創作首部搖滾歌劇《成功之路：How to Be a Rock Star》，除了聚集長期合作的演唱會製作團隊並邀請劇場界的專業夥伴、知名演員、獨立音樂人、音樂劇演員及現代舞舞者等共同挑戰不可能任務外，他還將自己飾演全劇的靈魂人物「光魔王」，以及另外兩個角色，不但在創作階段全盤規劃，正式演出時還要一人分飾三角，挑戰舞台上快速換裝。而「光魔王」的特殊造型日前在臉書搶先曝光時，連霹靂布袋戲官方粉專都來留藏頭詩祝賀成功，伍佰表示，這齣戲的時空背景雖然是2406年的外太空，但是創作養分絕對來自於自身的成長背景甚至是自小愛看的布袋戲！這齣六幕戲，一幕一景一世界，由伍佰的7首經典曲目串連，加上全新創作的18首歌曲，全劇共25首歌曲貫穿，用其獨特的音樂語言與世界觀，建構出來一段奇幻旅程。這是一個開心又熱血，觀眾還可以一起大聲歡呼大聲唱和的冒險遊戲，請盡情參與！門票3月3日中午拓元售票系統開賣！（編輯：薛羽彤）

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