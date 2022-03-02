米迪幼兒園群聚擴大！最新足跡曝 去過麥當勞、中壢SOGO
中央流行疫情指揮中心今（2）日宣布新增2例COVID-19本土確診個案，都與米迪幼兒園群聚相關，不過都是在居隔期間採檢確診，對社區影響相對小。而桃園市政府也公布了最新確診者足跡，包括麥當勞中壢中華店、遠東SOGO中壢店B1美食街，請有相關重疊足跡的民眾做好自我健康監測。
編輯中心/綜合報導
2022-03-02 15:36:36
桃園市長鄭文燦表示，米迪幼兒園群聚感染截至昨天為止有24人確診，市府持續擴大匡列，觀音國小、新街國小採檢站，以及中壢殯儀館專案採檢等共採檢5280人，全部為陰性。
桃園市政府公布的最新確診者足跡如下：
曾有重疊足跡的民眾，請進行自我健康監測，若出現疑似症狀請撥打1922或防疫專線通報，並佩戴醫療用口罩盡速就醫，就醫時主動告知接觸史、旅遊史、職業暴露等資訊，並請勿搭乘大眾交通運輸工具。（編輯：倪浩軒）
※【NOWnews 今日新聞
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。