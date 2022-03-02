搶在朱立倫前！蘇貞昌：藍委認為美方不會幫助台灣

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蘇貞昌表示，拜登此時派美國前參謀首長聯席會議主席穆倫的訪團來台，給國人很清楚、強烈感覺到，拜登對於台美關係堅若磐石的深刻印象，同時也感覺到美國重視台灣以及重視區域和平，維持台海穩定的決心和努力。
蘇貞昌指出，台灣不只是在經濟發展亮眼，在全球生產鏈上的晶片供應非常重要，且疫情時間全球超過3億多人確診、近600萬人死亡，台灣周邊國家都每天有幾萬人確診，台灣卻能穩定維持，經濟成績更是近11年來最高。
不過蘇貞昌也舉例，昨日在立法院備詢時，國民黨立委以香港回歸中國、烏克蘭情況，國民黨立委認為戰爭很可怕、中國很強，美國不會幫助，台灣力量不夠，那為什麼要戰爭，台灣有沒有能力防衛。
蘇貞昌說，他以烏克蘭79歲老奶奶拿木槍保衛國家，烏克蘭體育明星回國、烏克蘭選美皇后穿上軍裝，全國保衛國家決心回應。因為有這樣決心捍衛自己國家，感動世界讓大家幫忙，台灣要先自助然後人助。
蘇貞昌表示，國民黨立委也講戰爭可怕，他特別以二戰時期英國首相邱吉爾對前首相張伯倫說的內容回應，「在戰爭與屈辱面前，你選擇了屈辱，但屈辱過後還是要面對戰爭」。
蘇貞昌指出，他昨天也以訪問團抵達台灣為例，可看出美國認為台灣重要，第一時間美國來台灣展現態度。盼交換意見時，自由民主一方可以討論如何團結合作，讓極權國家領導者，尤其中國領導著不敢輕舉妄動。