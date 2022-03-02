常常頭暈、無力留意低血壓！醫：６族群應每日測量血壓防休克。

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低血壓風險不亞於高血壓，嚴重恐有休克危險！
洪暐傑醫師表示，血壓顧名思義指的就是血液在血管中的壓力狀態，如同水管中水的水壓，這攸關血液是否運輸正常，血壓不足身體各處供血便也會不夠，也就容易出現相關問題，身體陸續出現症狀，例如全身無力、頭暈目眩、四肢冰冷、呼吸困難等。
低血壓情況較為嚴重時，也會影響各器官，例如腎衰竭、心衰竭等，腦部血流不足也容易引起失智症，研究發現，低血壓與高血壓相比，高齡者低血壓罹患失智症的風險比高血壓高出許多。而若血壓過低也可能形成休克、危及生命安全，例如心臟無法正常運輸血量，造成心因性休克；或是受到感染使得血管過度擴張，造成血壓大幅下降的敗血性休克；又或是嚴重出血、身體嚴重脫水，嚴重影響血壓形成低血容性休克等，提醒風險族群應多加留意。
低血壓常見6大風險族群，貧血應找出原因而非亂補鐵！
洪暐傑醫師指出，引起低血壓的原因繁多，相關風險族群除了年齡老化、血管健康不佳以外，也包括民眾常聽到的因突然變化姿勢出現的姿勢性低血壓、身體脫水或嚴重出血的低血溶性低血壓。高血壓藥物或控制心律不整藥物，也可能有所影響。受到感染等因素，使得血管擴張導致壓力下降。運動量不足，血管容易彈性不足，也使得血壓出現異常。
低血壓也常與部分疾病息息相關，例如單邊動脈阻塞、主動脈剝離等。貧血也是風險之一，原因繁多，需經診斷確認原因，而非亂補鐵。上述這些族群，日常就需規律監控血壓，以確保血壓正常，或在發現情況不對時及早就醫。
慎防低血壓引休克，日常保養要注意！
洪暐傑醫師表示，易有低血壓的族群，平時應注意良好生活避免影響血管健康、水分補充避免水分不足影響血壓，一般而言，建議以體重乘以30計算，如體重60公斤者，每日攝取至少1800CC。有疾病患者應控制好病情，如三高、貧血等，避免影響血管健康引起阻塞。用藥者也需規律用藥，避免因未妥善用藥使得病情加重、藥物加重，在此惡性循環下也提升低血壓的風險，而若有觀察到每當服用藥物後就會有血壓降低的情況，也應多觀察並與醫師討論，萬不可擅自停藥。
除此之外也建議每日遵循「722守則」測量血壓，也就是連續測量７天、一天早晚共２次、每次測量２遍。前半小時不可抽菸、喝酒、喝咖啡、運動，前10分鐘先坐下休息。早上測量建議取在起床一小時之間，並在尿完尿、吃早餐前測量。而特殊情況者建議測量三次，例如心律不整者，此族群會在血液未完全吸收的狀態下就放出，血壓也就會不足，在此狀態下只測量兩次也較為不準。一般正常血壓值約為收縮壓120mmHg/舒張壓80mmHg，若低到收縮壓100mmHg/舒張壓60mmHg便可能有低血壓問題，此為參考標準值，若是比此標準值再更低一些，如收縮壓98mmHg/舒張壓59mmHg，建議留意身體症狀，如有極度不適應盡快就醫。而若是比此標準值低得太多，如收縮壓低於90mmHg建議就醫追蹤為佳，以確保健康及生命安全。
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