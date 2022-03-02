癌症飲食不能吃糖？專家指１例外，５妙招促進食慾助抗癌！

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癌症飲食不能吃糖？營養師指１例外！
罹癌一定要吃「醣」。
嫚嫚營養師表示，癌友在不吃糖之前，需先了解該禁的是「糖」還是「醣」。天然食物中的醣，不論對於癌友或一般人都是非常好的養份，例如全榖雜糧類及水果，癌症患者不論是在病程或是在治療階段，足夠的熱量非常重要，最關鍵的來源就包括全榖雜糧類，除了能更快速的被人體吸收，也有助於提升蛋白質於體內的利用率，且是主要的膳食纖維來源之一，可幫助廢物、毒素排出體外，降低癌變、情況惡化的風險。而也常被認為不能吃的水果，當中其實都含有非常豐富且多元的營養，例如常聽到的維生素C、玉米黃素等，都是有助於抗癌的成分。若這些食物都不吃，相關熱量、營養無法充足攝取，自然不利抗癌。
不可吃的是「添加糖」。
癌友真正需要避免的，是非必要的米字旁的添加糖，易上癮、且有害健康，包括果糖、高果糖糖漿、冰糖、砂糖等，民眾常認為比較健康的黑糖也是其中之一。添加糖除了是普遍學者認為常見的發炎風險因子，容易引起身體各種發炎、引起疾病，也容易影響血糖波動，促使胰島素大量分泌，使得IGF1類胰島素生長因子分泌，進而增長癌細胞，這才是真正建議癌友避免糖的主因。
建議吃添加醣的１例外。
不過，營養師也指出一個例外情況，癌症有期數之分，各期身體狀況也會有所不同，患者若是在後期、甚至住進安寧病房時，若想吃點甜食，建議不必管控太過嚴苛。此時的患者身體狀況大多不佳，食慾也不好，營養也不足，更需把握任何的進食機會，哪怕會吃下添加糖，也需補充當中可能帶有的營養。在健康狀況不佳的情況下，需將飲食對身體的影響考量得更加全面，而非單著重在糖對身體的影響，建議可與營養師及醫師多加討論、適度提供。
癌症患者不能吃什麼？營養師指６大地雷要注意！
除了避免吃添加糖以外，嫚嫚營養師也提醒注意食品衛生安全。癌症患者不論是因疾病或治療，免疫力都多在低弱狀態，飲食不潔就很有可能受到感染、產生其他疾病問題。因此除了不建議吃生魚片、沙拉等生食外，也要注意是否確實加熱、煮熟。食物也不宜於室溫擺放過久，若可以冷藏就應冷藏，若置於室溫過了2個小時後就不要再吃，避免可能滋生的細菌，特別是有助補充人體營養也有利於細菌滋長的營養配方。而如遇食物發霉，包括整個食物、旁邊的食物就應全部避免，因為發霉擴散程度不得而知，肉眼看不到，萬不可撥下或切除後食用。也建議盡量避免油炸、加工食品，這兩項食品和添加糖一樣同被視為容易引起發炎的食物，且大多營養成分也相當低，建議多以天然的原型食物為佳。
體重是抗癌重要指標，５妙招促進食慾，吃胖助抗癌！
20%癌症患者死於「癌症惡病質」。
嫚嫚營養師強調，癌友的熱量攝取非常重要，癌細胞於體內有如強盜一般，會搶奪一般細胞所需的各種營養，當人體營養不足，自然免疫系統等全身機能都無法正常運作，更不利於抗癌。相反的，就算攝取足夠的營養癌細胞會有所成長，但同樣的好的細胞也會壯大。一般看癌症患者的健康、預後狀況、能否撐過療程等，體重是個非常重要的指標，最怕的就是癌友體重下降，甚至進入到「癌症惡病質」，此階段癌友代謝、免疫等全身系統大亂，難以正常運作，可說是個無法抗癌的狀態，據統計，約有20%的癌症患者死於此因。
卯起來抗癌！案例160公分吃胖到70公斤。
嫚嫚營養師也分享，自己所參與過的營養講座，講師是位營養師，也是位乳癌患者，目測身高約160公分的講師為了抗癌，每日吃得相當營養，並將自己的體重提升至到70公斤，讓自己有非常足夠的本錢能夠抗癌。因此即便癌症患者多因治療或疾病不適，常會有食欲不振的情況，也會想方設法、鼓勵多吃些、攝取足夠的營養，對於抗癌才是上上之策。
營養師５妙招促進食慾助抗癌！
嫚嫚營養師建議食慾不振的癌友，可少量多餐的進食，一天進食約5到6餐。而口味清淡的食物也多較容易被接受，口感滑順的食物則有助於大多因療程出現嘴破、食道發炎、吞嚥困難的癌友進食，接受度也較高。食材準備上也可以多以色彩明亮、多元的配色為主，容器、餐具也可準備明亮、漂亮的陶瓷材質，都有助於以視覺促進食慾。這些方法都有助於提升食慾，營養充足的情況下更有本錢抗癌。
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