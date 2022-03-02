台中移工操作鑄鐵機台出意外　3根手指被壓斷接不回

《四方報》報導，在台移工人數接近70萬人，他們多在工廠、3k產業從事較辛苦的工作，經常需操作器械，職災事件也因此頻傳。日前，台中一間鐵工廠就發生一起工安意外，一名女移工在操作器械時手指遭機器壓斷有如肉泥，場面怵目驚心。
記者李芷涵/綜合報導
2022-03-02 16:22:40
綜合媒體報導，這名43歲范姓女移工任職於台中市后里區內東路一間鐵工廠，昨（1）日下午2點多，她在操作鑄鐵機台時，手指不慎遭機器輾壓當場斷掉，工廠人員見狀趕緊撥打緊急電話求助。台中市消防局於當天下午2點20分左右獲報後，立即派遣后里分隊前往協助，並出動1輛救護車和2名人員到場救援。
救護人員到場後，發現受傷的范姓女移工右手小指、無名指及中指皆已遭機器壓斷、血流如注，不過所幸她意識清楚，在救護人員協助下完成簡單包紮止血，於2點39分左右被送往中國醫藥大學附設醫院急救，後續恢復情況仍待觀察。
消防局表示，救護人員女移工3根手指被鑄鐵機台壓到，當場輾成肉泥，斷指已無法接回，關於職災事故發生原因仍待釐清。目前，消防局已通報勞工局等單位進行調查，以了解事發經過。
移工職災千人率為本勞2倍，先前監察院調查報告即指出，移工在工廠工作，機器老舊、欠缺安全裝置，或者廠方為了提升效能，關閉安全裝置，或是欠缺職前教育訓練等原因，都讓移工更容易發生受傷意外。此外，缺乏有效的職災通報平台，也使危險機械未被勞檢單位查出、汰換，導致職災事故反覆發生。