高齡者急性膽囊炎開刀風險高 微創內視鏡超音波取膽石免挨刀
【健康醫療網／記者林怡亭報導】85歲姓男子有高血壓、糖尿病及慢性腎病的病史，因發燒及右上腹痛到醫院急診就醫，經電腦斷層掃描發現一顆3公分大且硬的膽結石及急性發炎，考量患者年紀大且有慢性疾病，麻醉及開刀風險較高，經評估利用經口內視鏡超音波導引，配合電動液壓及碎石金屬網將結石碎掉取出，3-4週後再使用胃鏡將金屬支架取出達到「保膽取石」治療效果，因病人無須開刀，術後痊癒很快。
健康醫療網
2022-03-02 16:31:00
膽結石合併急性膽囊炎 高齡者手術風險高亞東醫院超音波暨內視鏡中心鍾承軒主任說明，急性膽囊炎是膽結石常見的併發症，而外科開刀切除膽囊是急性膽囊炎的治療首選方式，但卻使合併有慢性疾病者的老年人開刀及全身麻醉的風險增加，只能暫時性地使用經皮穿肝置放塑膠外引流管，將膽囊內發炎感染的膽汁積液排出並配合抗生素來治療，但這樣的治療方式無法取出膽結石，且外引流管的滑脫以及拔除後會有反覆發炎的狀況，治標不治本。
微創內視鏡超音波 避免侵入性手術風險由鍾承軒主任表示，近年來隨著內視鏡醫療儀器及技術的進步，許多經自然孔洞（如口、肛等）的微創內視鏡技術可以取代傳統外科侵入性手術治療許多疾病，尤其是內視鏡超音波在膽胰疾病上的應用，除了疾病的診斷以外，也在腸胃道管腔內執行超音波導引，來做內引流治療，並同步配合較大管腔的金屬支架置放術，可以建立不同器官之間的人造廔管來增加內視鏡治療的空間。
健保尚未給付 應與主治醫師討論評估雖然內視鏡超音波相比過往療程療效更佳，但鍾承軒主任仍提醒，目前健保尚未給付相關治療，此外在急性膽囊炎的應用只適用於經外科醫師評估無法開刀治療之患者，因此若有出現相似徵狀，需與主治醫師討論評估其可行性，方能執行手術。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52943
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