修平科大國際發明展大放異彩 研發產品獲獎率百分百

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校長陳建勝表示，修平創意師生團隊研發前瞻性科技產品，均已取得專利，具有高度市場實用價值，並在國際發明競賽中接二連三獲獎，備受肯定，全校師生與有榮焉。他說，高等教育產業非常競爭，修平有豐沛教學資源，只要同學願意努力，一定可以得到豐富資源，一旦研發有成果，相對就能強化自我競爭力，在職涯上有更好發展。期望師生團隊再接再厲、不斷創新突破，進一步提升全校研發能量。
電機系蕭明椿、呂奇璜教授研發：具低讀取干擾之記憶體裝置。電子系高銘政、陳宏仁教授研發：連接BiFeO3鐵電薄膜的多晶矽奈米線薄膜電晶體結構改良。在2021第十七屆韓國首爾國際發明展榮獲金牌。
另電子系余建政副教授研發：減少漏電流之低功耗電位轉換器。資管系張兆村教授研發：多階石墨材質之濕度感測裝置。在2021第8屆高雄 KIDE IDE國際發明暨設計展榮獲金牌。
2021第九屆澳門國際創新發明展榮獲金牌4組：電子系余建政副教授研發：降低功耗之電位轉換電路，同時得到加拿大特別獎。電子系余建政副教授研發：具輸出緩衝電路之電位轉換器。電機系蕭明椿教授、電子系陳宏仁教授研發：寫入驅動電路。電機系蕭明椿、呂奇璜教授研發作品：CE半導體記憶裝置。
電子系余建政副教授團隊作品：具堆疊電晶體之低功率電壓位準移位器。機械系洪志強教授作品：蹺蹺板式永磁驅動發電機。於2021第32屆馬來西亞ITEX國際發明展榮獲金牌。