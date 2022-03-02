修平科大國際發明展大放異彩 研發產品獲獎率百分百

台中市修平科大師生在國際發明展接二連三傳捷報，光是 2021 年在四項國際發明展中，就先後獲得 10 金 3 銀 4 銅及一項特別獎。可以說，只要修平師生出馬，所有參賽作品均能獲獎，獲獎率百分百，讓全校師生與有榮焉。

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修平師生近期在國際發明展中大有斬獲，分別獲得第十七屆韓國首爾國際發明展獲得 2 金 1 銅。同時在 2021 第 8 屆高雄 KIDE IDE 國際發明暨設計展獲得 2 金 1 銀。接著 2021 第九屆澳門國際創新發明展獲得 4 金 1 特別獎 2 銅，還有在 2021 第 32 屆馬來西亞 ITEX 國際發明展獲得 2 金 2 銀 1 銅，顯示教學成效傑出卓越。

校長陳建勝表示，修平創意師生團隊研發前瞻性科技產品，均已取得專利，具有高度市場實用價值，並在國際發明競賽中接二連三獲獎，備受肯定，全校師生與有榮焉。他說，高等教育產業非常競爭，修平有豐沛教學資源，只要同學願意努力，一定可以得到豐富資源，一旦研發有成果，相對就能強化自我競爭力，在職涯上有更好發展。期望師生團隊再接再厲、不斷創新突破，進一步提升全校研發能量。

電機系蕭明椿、呂奇璜教授研發：具低讀取干擾之記憶體裝置。電子系高銘政、陳宏仁教授研發：連接 BiFeO3 鐵電薄膜的多晶矽奈米線薄膜電晶體結構改良。在 2021 第十七屆韓國首爾國際發明展榮獲金牌。

另電子系余建政副教授研發：減少漏電流之低功耗電位轉換器。資管系張兆村教授研發：多階石墨材質之濕度感測裝置。在 2021 第 8 屆高雄 KIDE IDE 國際發明暨設計展榮獲金牌。

2021 第九屆澳門國際創新發明展榮獲金牌 4 組：電子系余建政副教授研發：降低功耗之電位轉換電路，同時得到加拿大特別獎。電子系余建政副教授研發：具輸出緩衝電路之電位轉換器。電機系蕭明椿教授、電子系陳宏仁教授研發：寫入驅動電路。電機系蕭明椿、呂奇璜教授研發作品： CE 半導體記憶裝置。