手機救國！澤倫斯基一天致電14國元首　感動歐洲扭轉局面

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一名烏克蘭官員表示，「我們敬畏他。雖然他可能最終仍無法拯救烏克蘭或是改變俄羅斯，但他正在改變歐洲。」
報導以2月26日為例，澤倫斯基在當天就與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）、義大利總理德拉吉（Mario Draghi）、瑞士總統凱西斯（Ignazio Cassis），以及印度、土耳其、亞塞拜然、荷蘭、德國、波蘭、英國等14國的領導人通電話。而在前一天，他也打了差不多次數的電話，向各國尋求武器或是請求嚴厲制裁俄羅斯。
報導指出，實在很難理解，澤倫斯基在戰事開始後，是如何在一天之內，用手機指揮軍隊、集結國內戰線，又能夠睡覺。一名聽過澤倫斯基實際行動的人表示，「他非常直接、非常熱情、非常實際。」
報導形容，澤倫斯基靠著一支手機，對各國領導人「連哄帶騙」答應他的要求，而這些電話也帶來了豐厚的回報，幫助烏克蘭扭轉局面。
在烏克蘭官民一心團結抗敵，以及澤倫斯基的努力不懈，如此精神更感動了歐洲，就連德國的態度都在一個禮拜之內出現180大轉彎，不但同意對烏克蘭軍售，還誓言增加國防開支達GDP的2%；義大利總理德拉吉也承認要尋求長期解決方案，來擺脫對俄羅斯天然氣的依賴，先前對於要採取嚴厲制裁的反對想法也跟著煙消雲散。
報導指出，一些歐洲領導人認為，俄羅斯央行遭到凍結一事，完全出乎斯意料，這也將證明俄羅斯的經濟體制正在逐步被瓦解中。另一名官員指出，烏克蘭軍方要能夠長期抵抗俄軍恐怕是有限的，但真正的目的在於，讓蒲亭了解到，這是無法按照自己的想法完成的，而是會在經濟與政治上付出慘痛的代價。