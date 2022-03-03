特企／新光銀行「幸福一畝田」 創造環境與公益共好循環
新光銀行落實ESG行動目標，結合社會共融精神，2021年規劃「幸福一畝田公益計劃」，認養花蓮在地小農自然農法栽種之稻田，將採收1,000公斤稻米捐贈予花蓮在地公益機構「黎明教養院」及「華山基金會」，以實際行動將愛送給需要幫助的人。
新光銀行謝長融總經理表示，新光長期致力落實企業社會責任，面對未來氣候變遷下對環境的衝擊，與花蓮「稻寶地．幸福農」合作認養稻田，支持小農謝景貴固本養土，不用化學農藥及肥料傷害土地，與大自然共生環境友善的理念。為了讓利害關係人有更多的參與，去年11月亦安排花蓮分行吳俊宏協理帶領同仁及家眷，至田地進行稻米採收體驗，同仁透過實際親身參與，更能理解憫農詩中：誰知盤中飧，粒粒皆辛苦的意涵。
在社會共融的目標下，新光銀行將認養土地所生產出來的稻米轉捐贈予花蓮公益機構「黎明教養院」及「華山基金會」各500公斤，關懷心智障礙者及獨居長者，讓善的力量發揮最大的效益。黎明教養院院長邱淑義表示，感謝新光銀行將最好的米送到黎明教養院，白米是院內平時午餐與晚餐最重要的主食，讓院生感受到社會各界的溫暖，吃下去的每一口都是幸福滿溢。
因應全球永續發展趨勢，新光銀行持續推動倡議行動響應氣候變遷議題，與「荒野保護協會」合作「地球一小時EARTH DAY」亦邁入第15年，全國104間分行共同提前關閉招牌燈等，以達節能減碳的目的，致力落實聯合國永續發展目標(SDGs2)消除飢餓、(SDGs13)氣候行動等精神，以實際行動降低氣候變遷對於地球的衝擊，為永續發展善盡心力。