機組員檢疫將鬆綁！醫點名這族群「打四劑」

我是廣告 請繼續往下閱讀
對此，黃高彬指出，感染Delta的病患，部分會在10天後發病，因此過去檢疫政策相對保守，但Omicron潛伏期短，根據國內數據，有99.04%的Omicron患者會在十天內發病，因此理論上居隔時間可以縮短。黃也說明，打滿兩劑可防護變異株Delta，但對新冠肺炎新型變異株Omicron效果不佳，一定要打滿三劑保護力較好，對預防重症也有九成的效力。
黃高彬強調，因為機組員可能會在家檢疫，若是機組員染疫，同住家人最危險，因此同住家人應打滿三劑疫苗，若是長者，更可以打滿四劑疫苗，包含完整接種兩劑，基礎加強劑與追加劑，已先施打追加劑者，也可間隔3個月後補打基礎加強劑，以維持良好保護力，這些措施都是希望可以保護機組員與其家人，並非歧視。
我國新冠疫苗公費接種對象第一類為醫事人員、第二類為中央及地方政府防疫人員、第三類才是高接觸風險第一線工作人員，含國籍航空機組員、防疫車隊駕駛、防疫旅宿實際執行居家檢疫工作等第一線人員。
另黃高彬提到，傳染病若經過國門傳進社區，此疫苗接種順序是錯誤的，當發生疫情時邊境封鎖，但貨物仍然要出口，機組員到國外仍會離開貨機休憩，一路經過海關、大廳、交通車、飯店大廳等至旅館，都可能與當地民眾接觸，風險相當高，因此應列為第一優先順序施打，第二順序則為會與外國旅客接觸的機場工作人員。
黃高彬進一步指出，相較於醫護人員接觸皆為確診者，可全程配戴N95口罩與全套防護裝備防範，機組人員與機場工作人員接觸不可預測人員，無法全程穿著全套防護裝備，才是最需要優先施打疫苗者。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。