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機組員檢疫將鬆綁！醫點名這族群「打四劑」

▲今（2）日中央流行疫情指揮中心宣布，國籍航空機組員檢疫措施將放寬，已施打第三劑疫苗滿14日者可縮短檢疫時間。（示意圖／記者林伯年攝）
▲今（2）日中央流行疫情指揮中心宣布，國籍航空機組員檢疫措施將放寬，已施打第三劑疫苗滿14日者可縮短檢疫時間。（示意圖／記者林伯年攝）

記者許若茵／台北報導

2022-03-02 17:29:12

今（2）日中央流行疫情指揮中心宣布，國籍航空機組員檢疫措施將放寬，已施打第三劑疫苗滿14日者可鬆綁。對此，衛福部傳染病防治醫療網中區指揮官、中國醫藥大學附設醫院感染管制中心副院長黃高彬接受《NOWnews今日新聞》採訪時說明，對抗新型變異株Omicron，需接種三劑疫苗效果較佳，且同住家人若為長者，長者更應完整接種四劑，包含基礎加強劑與追加劑，以維持良好保護力。

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中央流行疫情指揮中心今宣布，自7日起，將放寬國籍航空機組員檢疫措施，長程航班機組員若已施打第三劑滿14日，可採「5+5」檢疫，選擇一人一戶、防疫旅宿或於公司宿舍進行5天居檢與5天自主健康管理；短程航班機組員若已施打第三劑滿14日，可採7天自我健康監測。

對此，黃高彬指出，感染Delta的病患，部分會在10天後發病，因此過去檢疫政策相對保守，但Omicron潛伏期短，根據國內數據，有99.04%的Omicron患者會在十天內發病，因此理論上居隔時間可以縮短。黃也說明，打滿兩劑可防護變異株Delta，但對新冠肺炎新型變異株Omicron效果不佳，一定要打滿三劑保護力較好，對預防重症也有九成的效力。

黃高彬強調，因為機組員可能會在家檢疫，若是機組員染疫，同住家人最危險，因此同住家人應打滿三劑疫苗，若是長者，更可以打滿四劑疫苗，包含完整接種兩劑，基礎加強劑與追加劑，已先施打追加劑者，也可間隔3個月後補打基礎加強劑，以維持良好保護力，這些措施都是希望可以保護機組員與其家人，並非歧視。

我國新冠疫苗公費接種對象第一類為醫事人員、第二類為中央及地方政府防疫人員、第三類才是高接觸風險第一線工作人員，含國籍航空機組員、防疫車隊駕駛、防疫旅宿實際執行居家檢疫工作等第一線人員。

另黃高彬提到，傳染病若經過國門傳進社區，此疫苗接種順序是錯誤的，當發生疫情時邊境封鎖，但貨物仍然要出口，機組員到國外仍會離開貨機休憩，一路經過海關、大廳、交通車、飯店大廳等至旅館，都可能與當地民眾接觸，風險相當高，因此應列為第一優先順序施打，第二順序則為會與外國旅客接觸的機場工作人員。

黃高彬進一步指出，相較於醫護人員接觸皆為確診者，可全程配戴N95口罩與全套防護裝備防範，機組人員與機場工作人員接觸不可預測人員，無法全程穿著全套防護裝備，才是最需要優先施打疫苗者。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 
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