中市學童繪畫賽周日頒獎 「我的大夢想」繽紛多彩

由台中中區扶輪社等四個社團聯手舉辦的台中市學童繪畫比賽暨台日學童繪畫交流展，3月6日在台中市立大墩文化中心舉辦開幕及頒獎典禮，台中市長盧秀燕相當重親學童美育推展，將親自頒獎鼓勵幕後推動單位。之後獲獎作品將公開展出至3月16日結束。

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台中中區扶輪社社長謝德亮指出，全世界受到新冠肺炎疫情莫大影響，台灣也不例外。可喜的是，今年邁入第42屆的台中學童繪畫比賽暨台日學童繪畫交流展，克服困難，如期舉辦。





今年的繪畫賽暨交流展以「我的大夢想！」為主題，讓台日學子自由發揮想像力，參賽踴躍，參加學童繪畫比賽作品高達700多幅，經台中教育大學名譽教授簡嘉助、台中教育大學美術系系主任黃嘉勝、台中市美術教育協會理事長暨勤益科大專任副教授倪玉珊、國風畫會理事長暨台中市美術教育協會常務理事陳佑端等4位評審嚴選，有105幅脫穎而出。

▲已邁入第42屆中市學童繪畫比賽，幕後最大推手是國寶藝術大師倪朝龍和夫人林慧珍伉儷。（圖／記者金武鳳攝，2022.3.2)

幕後推動兒童繪畫比賽逾40年的國寶藝術大師倪朝龍與林慧珍伉儷表示，看到小朋友們精彩畫作，內心總能感受到孩子的純真與活潑，在疫情下，也能拋開煩悶很療癒。尤其台日畫作交流展的作品，在不同文化背景中，更是呈現不同趣味與思維，令人欣喜。

謝德亮社長指出，台中中區扶輪社舉辦的台日兒童繪畫比賽，已經持續了40幾年，也要感謝台中扶輪社、台中西區扶輪社、柳川扶輪社及日本東京町田扶輪社的鼎力支持共同舉辦，尤其是每年都受到中區社國寶藝術大師倪朝龍和夫人林慧珍的大力支持。此外，今年再次得到台中市政府文化局的支持協辦，安排在大墩文化中心隆重舉行，讓參加的孩子與家長備受尊榮。





學童繪畫比賽得獎名單如下：





幼稚園組：第一名范紫晴（梵谷幼兒園）、第二名白鉦晨（安心幼兒園）、第三名鍾澄佳（育華幼兒園）





國小低年級組：第一名劉軒瑞（惠文國小）、第二名陳昱達（永春國小）、第三名楊皓賢（葳格國小）





國小中年級組：第一名黃子維（惠文國小）、第二名何品靚（大同國小）、第三名陳妍希（文雅國小）





國小高年級組：第一名杜承縉（忠孝國小）、第二名溫友廷（建功國小）、第三名周秉傑（健行國小）





國中組：第一名黃子蔚（雙十國中）、第二名李沐和（惠文國中）、第三名呂昀遐（曉明女中）









