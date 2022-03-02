2022台灣漆藝協會會員聯展 展現臺灣漆藝創新生命力

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「台灣漆藝協會」自民國90年創會至今已有20年之久，在臺灣漆藝相關的社團中歷史最悠久，協會的宗旨就是要發展本土漆藝，邁向世界文化舞台。協會成員在漆器工藝領域裡發揮創意製作精美的作品，有實用性更兼具藝術性，在本土漆藝推廣發展上各有所成就，透過本次展覽將完整呈現成果。
本次展出超過百件作品，民眾可以透過參觀展覽過程中，充分了解到各個工藝家的作品內涵。本展亦會透過QR code掃瞄聯結呈現工藝家聯絡方式、收藏管道或教學資訊，民眾經由多元化的管道了解臺灣漆藝的發展，藉此擴大漆藝的接觸人口，對振興漆工藝產業注入活水。
其次，賴作明大師在深耕台灣漆藝有著莫大的重要性，其一發展臺灣獨有之漆陶複合媒材表現，其二引進了中、日、韓漆藝技術，其三開啟國際性的交流之門，透過這次會員聯展與「光山行」三代的漆藝作品的整理共同呈現於展場，來記錄這段台灣漆藝發展史。
展出開幕日下午，將舉辦「漆藝研討會」，邀請臺中教育大學美術學系魏炎順老師及臺灣藝術大學漆器工藝陳永興老師，分別主講「賴作明大師漆綵人生－樹漆、漆陶」與「86漆藝薪火相傳」，分享賴作明大師為臺灣漆藝及漆陶工藝之推廣，開枝散葉的成果。漆藝研討會線上報名https://forms.gle/gSDbXwpjCRiN4YmN6 完成報名資訊。