2022台灣漆藝協會會員聯展 展現臺灣漆藝創新生命力

由國立台灣工藝研究發展中心指導、台灣漆藝協會主辦的「工藝之心 漆陶匯流」 2022 台灣漆藝協會會員聯展，將於 3 月 12 日至 4 月 5 日在文化部文化資產園區舉辦，展出逾百件風格多元的漆陶工藝作品，涵括結合多樣複合媒材的立體與平面作品，展現臺灣漆藝創新生命力。

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本次聯展以「飲水思源、薪火相傳」為主軸，期待能提倡工藝家精神，同時追思創會理事長賴作明大師，一生極力推動漆陶藝術，努力奔走奉獻、開啟了臺灣漆藝國際交流，無論漆陶或是生活漆器的改造上，都為臺灣漆藝展現了新的風景及光采。

「台灣漆藝協會」自民國 90 年創會至今已有 20 年之久，在臺灣漆藝相關的社團中歷史最悠久，協會的宗旨就是要發展本土漆藝，邁向世界文化舞台。協會成員在漆器工藝領域裡發揮創意製作精美的作品，有實用性更兼具藝術性，在本土漆藝推廣發展上各有所成就，透過本次展覽將完整呈現成果。

▲台灣漆藝協會會員聯展，展出逾百件風格多元的漆陶工藝作品。（圖／協會提供）

本次展出超過百件作品，民眾可以透過參觀展覽過程中，充分了解到各個工藝家的作品內涵。本展亦會透過 QR code 掃瞄聯結呈現工藝家聯絡方式、收藏管道或教學資訊，民眾經由多元化的管道了解臺灣漆藝的發展，藉此擴大漆藝的接觸人口，對振興漆工藝產業注入活水。

其次，賴作明大師在深耕台灣漆藝有著莫大的重要性，其一發展臺灣獨有之漆陶複合媒材表現，其二引進了中、日、韓漆藝技術，其三開啟國際性的交流之門，透過這次會員聯展與「光山行」三代的漆藝作品的整理共同呈現於展場，來記錄這段台灣漆藝發展史。

▲台灣漆藝協會會員聯展，展出逾百件風格多元的漆陶工藝作品，涵括結合多樣複合媒材的立體與平面作品。（圖／協會提供）