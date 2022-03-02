真有「吃不胖」體質？ 醫師分析「熱量吸收」3大真相：別被網美假象欺騙

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腎臟專科王介立醫師在社群發文指出，「怎麼吃都不會變胖」的現象有三種可能性，醫學上會注意評估是否為「異常變瘦」。第一種是「熱量不被腸道吸收」，可能是各種消化不良之腸症造成。第二種是「消耗熱能增加」在疾病層面可能是發炎、癌症或甲狀腺亢進問題。第三種是「熱量直接從人體流失」，與糖尿病、蛋白流失腸病變有關。
如非疾病造成的身體異常，第一種「熱量不被腸道吸收」，與攝取的食物種類及腸道吸收率有關，但一般成人的吸收率與基礎代謝其實相去不遠。王介立醫師指出，第二種「消耗熱能增加」排除疾病或用藥，運動是最明顯有效的途徑，且優點是效果「無上限」，只要運動時間夠長、夠久，確實能增加更多熱量消耗。
用藥增加熱量消耗是雙面刃 網紅代言恐是假象
王介立醫師說明，目前醫學上可用於減重的藥物各有不同機轉，例如羅氏鮮就是讓熱量不被腸道吸收。諾美婷則是增加人體消耗熱能。麻黃素等成份也有類似作用，甚至還會同時抑制食慾，但藥物副作用很可能帶給身體更多衝擊，影響程度難以估量。
「靠藥物增加熱量消耗，是一個危險的兩面刃。會想要靠藥物，就是因為現實生活中無法增加熱量消耗，是這樣嗎？」
王介立醫師指出，不少網紅或減重代言人，上鏡頭時吃著高熱量美食，卻宣稱自己不用運動，就可以保持完美體態。這些現象讓人們相信熱量可以用毫無負擔的方式，從吞下肚的食物直接消失不見。真相是即使能做到，也要付出很多代價。
「這就是最大的謊言，最醜陋的假象！」
吸收率差異不是胖瘦重點？ 醫師：關鍵是總量要少吃
「減重的重點，仍是總量要少吃！」王介立醫師表示，熱量不可能完全不被吸收，在某些人身上只是吸收比例下降。一般人只要有吃就會吸收，而且吃越多一定吸收越多。如果以為自己吸收熱量較少而吃下過量食物，最後還是會攝取太多熱量。
王介立醫師認為，熱量吸收比例只是一種相對差異，比如吃100卡吸收80卡的人，與吃50卡吸收50卡的人，雖然前者吸收率為80%，但明顯是後者的吸收總量較少。因為吃下去的食物，即便腸道吸收率再低，大部份都會轉換成熱量，這也是為何目前及未來的主流減重藥物，都將重心放在抑制食慾與飲食行為。
「因為，少吃才是王道，減少吸收並不是！」多吃高纖原型食物、減少巨營養素的吸收率都對減重有幫助，但真正的重點還是「總量要少吃」。
近年來，不少聲音認為，某些個案吃不胖的原因與腸道菌有關，「瘦子菌」一時間成為減肥市場的新希望。王介立醫師指出，瘦子菌距離標準臨床試驗還太遠，近年則有研究透過皮脂腺分泌增加的藥物，成功讓肥胖大鼠減重且吃不胖。不過汗腺排油的機轉是否適用於人體治療肥胖，還有待未來科學驗證。
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