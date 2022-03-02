竹東體育會辦《少年棒球夢》分享座談會

新竹縣竹東鎮體育會昨(2)日在竹東鎮的教網中心舉辦「竹東.少年棒球夢分享座談會」。活動緣於去年12月份竹塹文教基金會出版《少年棒球夢》一書，內容經由詳實的田調、採訪、考證，將台灣自日治時期1930起至戰後1970年代間，新竹地區的棒球發展史，其中竹東地區有多名的選手被採訪記錄於書中。
記者蔡孟尚/綜合報導
2022-03-02 20:18:52
竹東體育會理事長陳昌平表示：這段歷史對竹東是珍貴的記憶與回憶，竹東體育會基於推廣體育運動的責任，很高興能夠有這機會辦理此次分享活動，大同國小更在這段歷史中扮演重要角色，校長羅賜欽也慷慨應允答應了共同合辦，邀請竹東地區各校棒球隊選手教練一同到場聆聽。
主講者廖國興老師，同時也是《少年棒球夢》一書的作者，邀請到多位書中人物到場現身，鍾明裕教練說自己從小身體不好靠著練棒球運動，彭仲達教練則關心棒球選手選才，以及棒球環境的培養。歷史彷彿歷歷在目。活動籌辦人竹東體育會總幹事葉日嘉認為，此次活動最重要的是讓三代人、四代人的棒球夢有了跨時空的聯結。廖老師強調，重點不是竹東曾經有多強，而是那是一段全台灣人都有過的共同記憶，而我們把竹東地區、新竹地區的棒球發展史用在地觀點保留下來。