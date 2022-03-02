俄烏開戰台人怎麼看？網路聲量調查曝光　25％不相信美國

我是廣告 請繼續往下閱讀
值得注意的是，討論聲量最高的前三類分別是「今日俄羅斯，明日中國」、「烏克蘭加油」、「今日烏克蘭，明日台灣」等內容，佔整體超過4成，但也有25.9％言論聚焦於「譴責美國不幫阿富汗和烏克蘭」、「認為美國不出兵烏克蘭也不會幫台灣」、「認為真正的惡魔是美國」，顯示「疑美論」仍然佔不小的聲量。
進一步分析這些「疑美論」的內容，結果發現，這些言論最主要流傳的渠道是透過Line Today國際新聞分類，佔總體16.4％，其次則是PTT八卦板（Gossiping）佔約13.4％、Line Today國內新聞分類佔10.4％。此外，總統蔡英文的官方Facebook粉絲專頁也出現在流傳頻道中，佔7.5％，主要留言來自於部分網友質疑蔡英文「親美」的外交路線，留言批評灌爆她的臉書。具體的留言內容有如「看看阿富汗，看看烏克蘭，指望美國死的快」、「美國：台灣看好了，烏克蘭和阿富汗示範。」、「美國已經破敗，會出兵去打武力雄厚的中國大陸？這次就不敢出兵跟俄羅斯對幹啊！」等。
蔡英文2016年上任以來，持續拓展我國外交，在對美、日、歐洲等民主同盟國家關係中都有大幅進展，並不斷宣傳現在是台美關係最好的時刻，多次呼應美方立場強調台美關係「堅若磐石」。然而，每當有國際重大危機出現，例如去年美國宣布美軍撤離阿富汗，就引發不少「疑美論」、「美國不可信」的質疑聲浪。就這次網路輿情統計數字觀察，儘管「美國不可信」的論調非最大宗，但所佔逾4分之1的比例也相當高，時值烏克蘭情勢嚴峻、國際社會密切關注台海局勢的此時此刻，不該忽視社會上這一股不小的聲浪，應該就國家安全策略議題作更充分的溝通。（編輯：倪浩軒）