COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

俄烏開戰台人怎麼看？網路聲量調查曝光　25％不相信美國

▲TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析俄烏開戰以來的台灣網路話題聲量。（圖／台灣議題研究中心提供）
▲TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析俄烏開戰以來的台灣網路話題聲量。（圖／台灣議題研究中心提供）

編輯中心/綜合報導

2022-03-02 20:46:59

俄羅斯對烏克蘭展開軍事行動，烏克蘭境內多處遭飛彈空襲，造成超過363名平民死亡。美國前總統川普（Donald Trump）近日公開警告，中國國家主席習近平將效法俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin），台灣恐成為下一個被攻擊對象，一時之間使「今日烏克蘭，明日台灣」傳言甚囂塵上，但反對方批評這種說法恫嚇人民，行政院長蘇貞昌也公開表示，台灣地理位置重要，與中國大陸有200公里海峽區隔，與烏克蘭不同，引發正反意見論戰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，分析普丁宣布指示軍隊在烏克蘭東部頓巴斯地區展開特別軍事行動至今，網路討論無俄戰爭的輿論風向，並依照留言主題進行話題類聚。結果發現，烏俄戰爭引發台灣網友爆大量討論，在各社群平台、新聞網站創造超過100萬則留言，其中討論多聚焦在「台灣」，共約有25萬筆留言，其中「今日俄羅斯，明日中國」論調佔16％，超越了「今日烏克蘭，明日台灣」的討論，網友多聚焦烏克蘭過去販售軍武給中國、中國認為俄羅斯不是侵略、自己的國家自己救等內容，不少人也藉由烏克蘭和俄羅斯衝突，提醒必須更加小心地防範中國。

值得注意的是，討論聲量最高的前三類分別是「今日俄羅斯，明日中國」、「烏克蘭加油」、「今日烏克蘭，明日台灣」等內容，佔整體超過4成，但也有25.9％言論聚焦於「譴責美國不幫阿富汗和烏克蘭」、「認為美國不出兵烏克蘭也不會幫台灣」、「認為真正的惡魔是美國」，顯示「疑美論」仍然佔不小的聲量。

▲「疑美論」的網路聲量來源分析。（圖／台灣議題研究中心提供）
▲「疑美論」的網路聲量來源分析。（圖／台灣議題研究中心提供）
進一步分析這些「疑美論」的內容，結果發現，這些言論最主要流傳的渠道是透過Line Today國際新聞分類，佔總體16.4％，其次則是PTT八卦板（Gossiping）佔約13.4％、Line Today國內新聞分類佔10.4％。此外，總統蔡英文的官方Facebook粉絲專頁也出現在流傳頻道中，佔7.5％，主要留言來自於部分網友質疑蔡英文「親美」的外交路線，留言批評灌爆她的臉書。具體的留言內容有如「看看阿富汗，看看烏克蘭，指望美國死的快」、「美國：台灣看好了，烏克蘭和阿富汗示範。」、「美國已經破敗，會出兵去打武力雄厚的中國大陸？這次就不敢出兵跟俄羅斯對幹啊！」等。

蔡英文2016年上任以來，持續拓展我國外交，在對美、日、歐洲等民主同盟國家關係中都有大幅進展，並不斷宣傳現在是台美關係最好的時刻，多次呼應美方立場強調台美關係「堅若磐石」。然而，每當有國際重大危機出現，例如去年美國宣布美軍撤離阿富汗，就引發不少「疑美論」、「美國不可信」的質疑聲浪。就這次網路輿情統計數字觀察，儘管「美國不可信」的論調非最大宗，但所佔逾4分之1的比例也相當高，時值烏克蘭情勢嚴峻、國際社會密切關注台海局勢的此時此刻，不該忽視社會上這一股不小的聲浪，應該就國家安全策略議題作更充分的溝通。（編輯：倪浩軒）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀