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要北約別再軍援烏克蘭！俄加碼威脅：第3次大戰將是核戰

▲俄國外交部副部長格魯什科2日警告，要北約別再軍事援助烏克蘭。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄國外交部副部長格魯什科2日警告，要北約別再軍事援助烏克蘭。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-03-03 07:05:51

俄國外交部副部長格魯什科（Alexander Grushko）2日表示，由於北約（NATO）提供武器給烏克蘭，俄方「不保證未來不會有事情發生」；與此同時，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）也警告，如果發生第3次世界大戰，它將涉及核武器並具有破壞性。

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根據《國際文傳電訊社》（Interfax）等外媒報導，格魯什科表示，由於北約對烏克蘭的武器供應計畫，使一切情況都變得相當危險，風險確實存在。

格魯什科聲稱，在這類情況下，不能完全排除俄羅斯與北約之間「可能發生事情」，也無法保證不會朝各方都「絕不希望」的方向升級，針對北約維護其利益的立場，所有最高級別的信息都已發送。

格魯什科並指出，北約的擴張實際上是為了尋找敵人，因為沒有敵人，北約就沒有存在的意義，但同時也為自己製造了漏洞，北約的每次擴張，實際上都會導致其安全性惡化。

另一方面，俄國在烏克蘭危機期間，將核武力量提升至警戒狀態一事也引發國際高度關注。據中東《半島電視台》報導，俄國外交部長拉夫羅夫警告，假如爆發第3次世界大戰，一定會動用到核武，結果將是毀天滅地。

拉夫羅夫表示，雖然俄烏局勢還沒走到那步，但俄國已經準備好和烏克蘭舉行第2輪談判，並聲稱如果烏克蘭獲得核武，俄羅斯將面臨真正的危險。

▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫指控，美國扣押俄羅斯外交財產是「光天化日下的搶劫」。（圖／達志影像／美聯社）
▲俄羅斯外交部長拉夫羅夫聲稱第3次世界大戰若爆發，將涉及核武。資料照。（圖／達志影像／美聯社）

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