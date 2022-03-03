曾馨瑩感嘆「被朋友背叛」 網心疼：誰敢欺負郭董夫人
曾馨瑩與鴻海創辦人郭台銘結婚邁入第14個年頭，夫妻倆感情穩定，育有1子2女。曾馨瑩熱心公益，時常在社群上分享生活點滴，昨（2）日她在IG上痛心表示，「被朋友背叛是件令人非常痛心的事，女人何苦為難女人」，讓網友驚呼「竟然有人敢欺負郭董夫人」。
娛樂中心/綜合報導
2022-03-03 07:50:47｜2022-03-03 08:02:27
曾馨瑩昨日在IG上發文表示，「被朋友背叛是件令人非常痛心的事，女人何苦為難女人，不要為了不值得的人影響你的心情，向前看，繼續努力做個無愧於心的人」，即使文字相當沉重，她仍提醒自己保持微笑繼續前進，並附上多張有笑容的照片，直喊「負能量離開」、「我希望愛我的人因我而開心」，遇到事情仍以正面態度去面對。
曾馨瑩貼文一出，許多網友心有戚戚焉表示，「女人就要像一朵花，無愧綻放出它的美。活出讓人欣賞的美。」、「看清事實也是件好事」、「你是最棒的最善心的女人」、「那樣的人不值得妳傷神的，快快好起來」、「能當妳的朋友是福氣 可見是那個背叛的人沒福氣呀」，還有網友開玩笑地說：「竟然有人敢欺負郭董夫人」，好友蔡依珊、徐若瑄也都留言安慰。（編輯：薛羽彤）