俄羅斯媽媽注意！撥烏克蘭專線 可到基輔帶戰俘兒子回家
俄羅斯攻入烏克蘭戰事已持續一週，戰情陷入膠著，兩方各有士兵陣亡或被俘虜，烏克蘭國防部2日在臉書上發文指出，如果俄羅斯士兵的母親們或家屬，來到烏克蘭基輔找他們，他們將把被俘虜的俄羅斯士兵帶回到他們的母親身邊，可以透過撥打專線、或寫信告知確認自己的兒子是否在烏克蘭，強調烏克蘭人不會與母親和他們被俘虜兒子開戰。
編輯中心／綜合報導
2022-03-03 08:16:42｜2022-03-03 08:17:23
烏克蘭國防部在貼文上表示，希望能夠過此管道，傳達給成千上萬悲慘的俄羅斯母親們，告訴媽媽們，他們的兒子已在烏克蘭被捕，但烏克蘭決定將這些被俘虜的俄國士兵，還給他們的母親。
烏克蘭國防部說明，若俄羅斯媽媽們不確定兒子是否在烏克蘭，可以撥打烏克蘭國防部的求助專線「從烏克蘭活著回來」的3個多頻道電話，或是寫信至專用郵箱，以了解他們兒子是被囚禁還是死亡，若確認兒子被囚禁中，士兵的媽媽或是家屬，就可以前往基輔來接人。
由於俄國軍隊的入侵，現在已封鎖空域，所以想要帶回兒子的俄羅斯媽媽們，可以先到加里寧格勒或明斯克，接著轉乘巴士或計程車到波蘭邊境，到了烏克蘭的檢查站後會被護接送到基輔，再將被囚禁的士兵還給媽媽們，強調蒲亭的法西斯者相比，「我們烏克蘭人不會與母親和他們被俘的兒子開戰」。
目前烏克蘭內政部，陸續會在網路上公布被俘虜的俄軍照片，希望家屬可以協助指認，現在若確定自己的兒子被囚禁，可到基輔來接人，讓這些士兵可以回家。（編輯：林莞茜）