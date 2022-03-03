減輕症狀卻致被害妄想　巴金森患者如何逃出治療困境？

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然而，過去用過治療顫抖的抗乙醯膽鹼藥物，被許多研究指出會增加失智風險，而目前使用的短效型及長效型多巴胺藥物，並無法從源頭改善神經元退化，僅能以補充多巴胺的形式進行。因此雖治療前期成效明顯，但過了一段時間隨神經退化情形加重，可能會出現藥效波動需增加用藥頻率或劑量的情形，連帶導致副作用如血壓下降、噁心或甚至出現幻覺、妄想等現象。
被害妄想或動作障礙？ 六旬婦藥物治療陷入兩難洪千岱醫師分享，曾有一名6旬胡姓（化名）患者，罹患巴金森氏症近8年，一開始用藥效果皆不錯，至2、3年前藥效開始下滑，用藥頻率及藥量需求也連帶提升，進而引發副作用如幻覺、妄想，在生活中常覺得別人想要危害自己，嚴重影響家人、朋友之間的相處。前陣子患者在參與旅行團行程時，甚至在途中大喊飲用水有毒，造成同行友人恐慌。面對此困境，洪千岱醫師坦言，雖把藥量減少可降低副作用產生，但同時也代表動作障礙無法獲得妥善控制，生活上更顯不便，治療上可說是陷入兩難。
手術延緩藥物使用 改善症狀同時減少認知影響礙於藥物遇上的限制，手術也成為巴金森氏症臨床上相當重要的治療方式。洪千岱醫師指出，手術可分為燒灼切開術、深腦刺激術及今（2022）年1月始開放用於治療巴金森氏症患者的神波刀治療。
前兩者皆需開顱、開孔及全身麻醉，因此對於發病年齡偏高的巴金森氏症患者來說多有不便，而新一代神波刀治療利用MRI定位，針對腦中可能造成顫抖症狀的區域，運用高強度聚焦超音波進行治療，可降低患者麻醉風險及減少後遺症發生的機率。
除此之外，及早進行手術治療可幫助患者降低藥物劑量，進而減少副作用、認知影響及藥效波動的情形產生；另外，改善靜止型顫抖症狀也可增加患者外出運動及社交意願，間接減緩身體退化。
▲衛生福利部雙和醫院神經內科專任主治醫師洪千岱
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52963
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