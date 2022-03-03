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天然ㄟ尚好！　再生醫學靠細胞自體分化能力闖出一片天

天然ㄟ尚好！　再生醫學靠細胞自體分化能力闖出一片天
天然ㄟ尚好！　再生醫學靠細胞自體分化能力闖出一片天

健康醫療網

2022-03-03 09:31:00

在過去，一旦軟骨、肌腱、韌帶等部位因長期磨損或外力影響導致受損，僅能針對症狀用藥處理，嚴重時再進行手術將受損部位移除，其中，困擾許多人的「膝關節退化」問題就是典型例子。知名骨科診所院長戴念國表示，以前的醫學教科書明言「軟骨細胞無法再生」，而受限於醫療技術，傳統治療一般以保守療法為多（復健、消炎藥），並需減少膝關節使用次數及頻率減緩退化，等到膝關節難以負荷時，再開刀進行人工關節置換。

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退化非老年人專利　利用「再生醫學」及早介入多數人以為膝關節退化是老年才會發生的問題，其實不然，不僅軟骨磨損會引發膝關節退化，韌帶、肌肉長期受損都可能造成膝關節發炎，進而發展成不可逆之傷害。戴念國醫師表示，近來求診的患者中，不少為4、50歲左右之中年族群，由此可知關節預防治療、及早介入的重要性。

而人工關節作為最終治療選項，雖能有效解決膝關節退化問題，但也有其限制，包含術後關節僵硬、無法彎曲等，且人工關節畢竟是外來物，仍會有一定感染風險，這些因素也間接推動了「再生醫學」的發展。

何謂再生醫學？戴念國醫師解釋，人的起源是一顆極微小的受精卵，經過不斷再生演變成完整的人體，因此再生醫學可以說是運用「細胞」的科學，利用其分裂、分化及分泌生長因子能力，來讓受損部位進行再生。

逆轉退化危機　現有方式「這三種」隨著年紀增長，就像機器用久了會老舊、損壞，軟骨也會因長期使用而損耗，再加上膠原蛋白流失，自體修復越來越慢，如何藉由再生醫學逆轉退化危機？戴念國醫師將現有之再生醫學簡單分為三種：

一、 血小板上富含大量生長因子，將生長因子純化出來後，作用在損傷部位可刺激組織修復及再生。

二、 取患者非受力區的少量軟骨，經由切碎等特殊處理，再以微創手術植入關節軟骨損傷處，形成再生軟骨組織來修復軟骨缺損，是目前最新的技術「一次性自體軟骨修復」，也是再生醫學移植手術的一種。

三、 切除腹部少量脂肪，利用脂肪前驅細胞萃取技術，從中萃取出生長性細胞、生長因子、輔助因子來讓膝蓋受損部位恢復健康。

醫療觀念大突破　軟骨組織「年輕化」戴念國醫師呼籲，再生醫學不只是一門技術，也是醫療觀念上的一大突破，過去不只患者，甚至醫師都非常懷疑人體組織可以再生，更不用說將其運用在醫療上面。而現在，再生醫學不是要取代任何治療方式，而是可以各取其優勢，以過去傳統治療將損傷部位去除後，再搭配再生醫學療法，讓軟骨跟組織「年輕化」，變得更加強壯，進而不需持續使用藥物治療，達到真正的「天然ㄟ尚好」。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52844

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