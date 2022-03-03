天然ㄟ尚好！　再生醫學靠細胞自體分化能力闖出一片天

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而人工關節作為最終治療選項，雖能有效解決膝關節退化問題，但也有其限制，包含術後關節僵硬、無法彎曲等，且人工關節畢竟是外來物，仍會有一定感染風險，這些因素也間接推動了「再生醫學」的發展。
何謂再生醫學？戴念國醫師解釋，人的起源是一顆極微小的受精卵，經過不斷再生演變成完整的人體，因此再生醫學可以說是運用「細胞」的科學，利用其分裂、分化及分泌生長因子能力，來讓受損部位進行再生。
逆轉退化危機 現有方式「這三種」隨著年紀增長，就像機器用久了會老舊、損壞，軟骨也會因長期使用而損耗，再加上膠原蛋白流失，自體修復越來越慢，如何藉由再生醫學逆轉退化危機？戴念國醫師將現有之再生醫學簡單分為三種：
一、 血小板上富含大量生長因子，將生長因子純化出來後，作用在損傷部位可刺激組織修復及再生。
二、 取患者非受力區的少量軟骨，經由切碎等特殊處理，再以微創手術植入關節軟骨損傷處，形成再生軟骨組織來修復軟骨缺損，是目前最新的技術「一次性自體軟骨修復」，也是再生醫學移植手術的一種。
三、 切除腹部少量脂肪，利用脂肪前驅細胞萃取技術，從中萃取出生長性細胞、生長因子、輔助因子來讓膝蓋受損部位恢復健康。
醫療觀念大突破 軟骨組織「年輕化」戴念國醫師呼籲，再生醫學不只是一門技術，也是醫療觀念上的一大突破，過去不只患者，甚至醫師都非常懷疑人體組織可以再生，更不用說將其運用在醫療上面。而現在，再生醫學不是要取代任何治療方式，而是可以各取其優勢，以過去傳統治療將損傷部位去除後，再搭配再生醫學療法，讓軟骨跟組織「年輕化」，變得更加強壯，進而不需持續使用藥物治療，達到真正的「天然ㄟ尚好」。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52844
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