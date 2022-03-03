與WHO合作　諾華助台灣取得漢生病藥物

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與世衛合作提供免費藥物 幫助超過730萬人早期對於漢生病的病因不明且治療方式未有突破前，大家只知道一旦有人感染，就應盡快將病人隔離，而這群人也因此遠離社會，即使疾病治癒後也難以回歸人群。目前全球有數百萬人因漢生病導致肢體殘疾、失能，也飽受污名之苦，近10年來每年也約有20萬名新增個案。
台灣諾華總裁華格納（Jorge Wagner）說，30多年來諾華和諾華基金會聯合全球各地的合作夥伴，持續協助國際消除漢生病。諾華也於2000年和世界衛生組織(WHO)簽訂合作備忘錄，提供全球免費的漢生病藥物幫助了超過全球730萬名病患，希冀能根除漢生病。
▲(右)衛生福利部樂生療養院副院長莊毓民，感謝(左)諾華藥廠總裁華格納捐贈漢生病藥品，讓病友能即時獲得治療。
諾華第七度捐藥 對台灣公共衛生盡一份心力衛生福利部樂生療養院副院長莊毓民表示：「樂生療養院是台灣第一家漢生病防治機構，感謝諾華連續第七度捐贈藥物，為根除漢生病做出極大貢獻」。由於台灣非WHO成員，無法透過WHO一般管道取得藥物，台灣病友若要用藥，唯一管道就是透過諾華居中奔走，讓患者可以免費用藥。
「諾華的宗旨是重新創想醫藥未來，並且致力於回饋社會、善盡企業社會責任，在台希冀透過讓漢生病患免費取得治療藥物，能為台灣公共衛生的促進盡一份心力」華格納表示除了持續捐藥之外，諾華也與微軟公司及Oswaldo Cruz基金會成立策略聯盟，共同開發一項 AI 輔助篩檢診斷技術，藉由分析皮膚病灶影像，讓漢生病的篩檢及診斷更迅速，以利及早治療，及早消除漢生病的傳染。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52973
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