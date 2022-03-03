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別再把小孩養得白白胖胖！　改變台灣肥胖現狀「從小防治」

別再把小孩養得白白胖胖！　改變台灣肥胖現狀「從小防治」
別再把小孩養得白白胖胖！　改變台灣肥胖現狀「從小防治」

健康醫療網

2022-03-03 10:31:00

以前會覺得小朋友白白胖胖的很可愛，然而，隨著健康意識抬頭，此觀念也已經改變，肥胖在全世界都逐漸開始被視為一種「慢性疾病」，需從小開始防治。根據世界衛生組織的統計，2016年全球肥胖人數已達1975年的近三倍，其中，成人肥胖者超過6.5億人。以台灣來說，2016-2019年兒童及青少年肥胖的盛行率高達11.21%，成人過重及肥胖比率也高達47.9%，意即近半成人有體重過高問題

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相關聯疾病「遍布全身」　更釀新冠肺炎高風險台灣肥胖醫學會林文元理事長表示，肥胖是一種慢性病，不只會造成體能衰退，與肥胖相關的疾病可說是「從頭到腳」都有，包括第二型糖尿病、代謝症候群、心血管疾病、癌症、憂鬱症、非酒精性脂肪肝、不孕症…實在列舉不完。而台灣國人十大死因幾乎全與肥胖有關，不僅如此，同時還會增加罹患新冠肺炎的重症風險，住院率更是正常體重者的三倍，導致醫療費用與社會成本的提升。因此，世界肥胖聯盟亦將2022世界肥胖日主題訂定為「全民皆須行動（Everybody needs to ACT）」。

▲台灣肥胖醫學會理事長林文元

體重管理ACT　周邊親友角色舉足輕重如何讓運動、健康飲食融入國民生活，進而成為一種全民習慣，是通往健康的一大關鍵。國健署賈淑麗副署長指出，減重除了要靠自己努力，周邊親友的支持也相當重要，以更正面、更積極的方式督促自己或親友，更能有效達到體重控制的效果。

台灣肥胖醫學會為此也提出體重管理的「ACT」三個行動方案：

1.    Accompany陪伴與支持：過重及肥胖者需要同理與陪伴，以長久支撐減重之決心，更需要專業醫療協助。小從周邊親友，大至整體社會，都應以支持代替歧視，給予減重者陪伴和幫助。

2.    Calories輕卡管理：有效率的減重計畫，應搭配熱量計算及適當的營養調配，加上適度運動來消耗卡路里，達到健康體重的範圍。

3.    Training體重管理與全民學習：民眾可透過國健署健康99網站等資源，幫助民眾打造良好的生活習慣，一起追求健康體態；對於醫護人員端，台灣肥胖醫學會也會不定時舉辦體重管理相關醫學講座，從基層到醫學中心，讓醫護人員可透過各種管道幫助與支持民眾進行體重管理。

觀念不正確小心越減越肥　適時尋求醫療協助台灣肥胖醫學會理事張皓翔醫師分享，臨床上看到許多個案，因為沒有正確減重觀念，反而陷入越減越肥的循環。就有一名林小弟（化名）從國中起，因愛喝含糖飲料，肝功能指數也跟著體重飆高，多年來歷經數次的減重、復胖，體重如溜溜球般上上下下。在上了大學後，林小弟因為開始重視外表，終於認真配合醫療團隊進行體重控制，透過飲食調控、規律運動，一年內體重降至80公斤且成功維持減重成果，肝功能指數也恢復正常，一併找回自信跟健康。

改善肥胖問題，刻不容緩，健康體態的維持不僅帶來更亮麗自信的自己，更是遠離慢性病的關鍵，而適時尋求專業醫療團隊的協助，也能透過全面性規劃協助民眾以正確、健康的方式找回體態。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52971

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