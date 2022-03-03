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華映財報不實　大同前董座林蔚山、林郭文艷一審無罪

▲大同集團前董事長林蔚山等5人，因財報不實遭起訴，一審3日將5人判處無罪。（圖／NOWnews 資料照片）
▲大同集團前董事長林蔚山等5人，因財報不實遭起訴，一審3日將5人判處無罪。（圖／NOWnews 資料照片）

記者潘千詩／台北報導

2022-03-03 10:45:48｜2022-03-03 11:06:43

大同集團旗下面板廠中華映管，為在中國借殼上市，在中國要求下，簽立19項不平等承諾事項，卻僅公布利多消息，影響投資人判斷與選擇，前大同董事長林郭文艷、林蔚山夫婦及幹部等5人，被依《證交法》財報不實罪起訴，台北地院今（3）日判決林蔚山、林郭文艷等5人無罪。可上訴。

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北檢認為，林郭文艷、林蔚山、華映前總經理林盛昌、前財務長簡永忠、汪志成等人，於大同公司、華映公司2010年第1季至2018年第3季財務報告中，隱匿重大契約承諾，依違反《證券交易法》財報不實罪起訴5人。

林郭文艷開庭時辯稱，她雖是華映董事，但營運由總經理負責，她未參與營運，她信任專業意見卻被牽扯進去；林蔚山也辯稱，承諾書沒有公布可能是一時疏忽。法官審理後，今做出一審判決。

大同第二代董事長林挺生2006年過世後，由兒子林蔚山接棒。2019年，林蔚山因掏空公司被判8年定讞入獄，董事長職於2018年交給妻子林郭文艷。因大同長期營運低迷，引發公司派、市場派爭奪經營權，最終於2020年間，由三圓建設董事長王光祥為首的市場派拿下全數董事席位，百年老店大同正式變天。

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