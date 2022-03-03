精進募資平台消費安全　林楚茵、吳思瑤、趙天麟提案修法

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林楚茵指出，目前募資平台沒有一個主管機關管轄，商品型募資如同商品預購，常發生延遲交貨、業主失聯及商品不如預期進而演變成爭議事件，雖自己辦公室過去對於募資平台商品所產生的消費爭議已舉辦數次協調會、公聽會與記者會，但消費糾紛仍層出不窮，2年近千件的申訴還不包括自認倒楣的消費者。希望透過修法讓募資爭議減少，讓消費者投訴有門。
吳思瑤表示， 2021年全台募資專案金額高達33億元，其產業消費保障是否完善，對民眾影響不可謂不大。部分爭議案件不出貨、不退款，導致消費者對募資平台的信任度，自己本身也曾是議題式贊助倡議者，因為法規不夠明確而要特別慎選倡議案，修法是在補破網，避免優質提案團隊慘遭劣幣驅逐良幣。
趙天麟提及，群眾募資是創新且具未來性的消費型態，然而目前有超過半數募資案未提供外站連結，導致消費者遇有爭議無法有效申訴，募資平台不能迴避提供提案者聯絡資訊的責任。
對於立委們提出的訴求，經濟部商業司副司長劉雅娟回應，募資平台有別於傳統電子商務平台，民眾應募時可能權利義務不清楚而無法確定聯繫窗口，進而衍生後續法律效果爭議，會持續要求平台業者盡好把關義務。
消保處副處長吳政學則回應，不管用什麼名義都是消保法通訊交易，但是募資平台的責任仍未明確，因此造成消費風險、糾紛比例較高，建議民眾能透過信用卡支付多一層向發卡銀行提出爭議款項的保障，目前已有在跟平台業者討論於提案中加入履約保證機制。