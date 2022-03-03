讓聽損兒贏在起跑　聽能創建為千分之三兒童發聲

我是廣告 請繼續往下閱讀
自2021年世界衛生組織WHO公布33世界聽力日的主題為關心所有人的聽力保健！且必須做到“篩檢、復健、溝通”之後，知名助聽器品牌即攜手國內多個聽損相關社福團體包括雅文基金會、婦聯聽健基金會、兒童慈善協會、蒲公英聽語協會、聲暉聯合會和單側聽損協會等，除了呼籲聽損兒童需把握黃金治療期及早進行聽能創健之外，更發起了兒童聽能創建基金募集計畫，以實際行動為聽損兒募集更多資源，希望讓每一位聽損兒都能贏在起跑點！
兒童聽能創建基金推動 受捐500組免費耳膜兒童聽能創建基金募集計畫經過一年的推動，也展現了亮眼的成效。除了聽能復健所需的基金捐贈，在聽能輔具科技與周邊設備的創新，也讓聽損兒與家長更無後顧之憂。尤其是藍牙無線遠端麥克風系統的引進，提供家長及老師們新一代的選擇，在使用上也更便利，音訊接收更清晰，幫助輕度到極重度聽力損失的孩童除了上課時能清楚聆聽，課後離開FM系統仍能收音不斷線，休閒玩樂、才藝進修、親子對談都能清晰無礙。
此外，助聽器耳模品質也是影響聽損兒童配戴助聽器效益的因素之一，加上兒童的耳道會因為成長而變化，較成人需要更頻繁的更換新耳模。因此知名助聽器品牌資深聽力師蔡鋕鑫也建議家長，為了讓孩子聽得更好，耳模定期檢視、定期更換也非常重要。為了減輕家長的負擔，知名助聽器品牌在聽能創建基金募集計畫期間捐贈500組耳模，同步接受雅文、兒慈、婦聯、蒲公英、聲暉及單聽協會等單位轉介的聽損兒申請免費的耳模製作。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52972
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw