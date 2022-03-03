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讓聽損兒贏在起跑　聽能創建為千分之三兒童發聲

讓聽損兒贏在起跑　聽能創建為千分之三兒童發聲
讓聽損兒贏在起跑　聽能創建為千分之三兒童發聲

健康醫療網

2022-03-03 11:31:00

從小就植入電子耳　配合聽能創建後能說會唱今年七歲的妡妡在出生未滿72小時就被宣判為重度聽力損失！父母在迎接女兒出生的喜悅時，也同時面對了驚嚇與恐慌。妡妡在三個月時就戴上助聽器，六個月大就開始早療計畫，八個月大就開始接受聽語復健課程。為了幫助妡妡的聽能獲得更有效的進步，妡妡三歲時即評估植入了電子耳。有了電子耳介入加上聽能復健，讓活潑開朗的妡妡現在就和一般孩子一樣能說會唱，清晰的口語能力充分展現聽能創建的亮眼成效。

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盡早評估兒童聽能　把握聽能創建黃金治療期聽力是語言學習的基礎，語言學習和聽力發展密不可分，雅文聽語文教基金會即指出，兒童3歲以後大腦聽覺中樞可塑性會逐漸變差，不易接收聲音刺激，3歲前若未建立正常聽能，便無法有效學習語言。因此新生兒經由聽力篩檢發現聽力異常後，必須盡快進行完整的聽力評估、選配助聽輔具，並接受聽語療育課程，聽損兒也能有機會能聽會說並且融入普通學校就讀。

自2021年世界衛生組織WHO公布33世界聽力日的主題為關心所有人的聽力保健！且必須做到“篩檢、復健、溝通”之後，知名助聽器品牌即攜手國內多個聽損相關社福團體包括雅文基金會、婦聯聽健基金會、兒童慈善協會、蒲公英聽語協會、聲暉聯合會和單側聽損協會等，除了呼籲聽損兒童需把握黃金治療期及早進行聽能創健之外，更發起了兒童聽能創建基金募集計畫，以實際行動為聽損兒募集更多資源，希望讓每一位聽損兒都能贏在起跑點！

兒童聽能創建基金推動　受捐500組免費耳膜兒童聽能創建基金募集計畫經過一年的推動，也展現了亮眼的成效。除了聽能復健所需的基金捐贈，在聽能輔具科技與周邊設備的創新，也讓聽損兒與家長更無後顧之憂。尤其是藍牙無線遠端麥克風系統的引進，提供家長及老師們新一代的選擇，在使用上也更便利，音訊接收更清晰，幫助輕度到極重度聽力損失的孩童除了上課時能清楚聆聽，課後離開FM系統仍能收音不斷線，休閒玩樂、才藝進修、親子對談都能清晰無礙。

此外，助聽器耳模品質也是影響聽損兒童配戴助聽器效益的因素之一，加上兒童的耳道會因為成長而變化，較成人需要更頻繁的更換新耳模。因此知名助聽器品牌資深聽力師蔡鋕鑫也建議家長，為了讓孩子聽得更好，耳模定期檢視、定期更換也非常重要。為了減輕家長的負擔，知名助聽器品牌在聽能創建基金募集計畫期間捐贈500組耳模，同步接受雅文、兒慈、婦聯、蒲公英、聲暉及單聽協會等單位轉介的聽損兒申請免費的耳模製作。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52972

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