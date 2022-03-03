通通不准打！烏克蘭副總理要求遊戲商封鎖俄羅斯帳號

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You are definitely aware of what is happening in Ukraine right now. Russia declare war not for Ukraine but for all civilized world. If you support human values, you should live the Russian market! pic.twitter.com/tnQr13BsSv
— Mykhailo Fedorov (@FedorovMykhailo) March 2, 2022
烏克蘭副總理 Mykhailo Fedorov 在推特上激動地表示：「你肯定知道現在在烏克蘭發生了什麼。俄羅斯不是為烏克蘭，而是向所有文明世界宣戰。」在聲明中，他提到希望能夠透過封鎖俄羅斯與白俄羅斯玩家的帳號，不僅要遊戲商停辦兩國境內的所有電競賽事，更要求賽事舉辦單位禁止兩國電競選手參與任何賽事。
不過除了 PlayStation 和 Xbox 等遊戲商與電競平台以外，Mykhailo Fedorov 也向蘋果、谷歌、SpaceX 與 Netflix 等各大企業求援，要求以實際行動幫助烏克蘭，希望能夠透過封鎖一切娛樂手段，讓俄羅斯公民從國家內部向政府進行抗爭，進而俄羅斯的軍事侵略行動。
近日俄羅斯全面入侵烏克蘭，多個城市傳出爆炸聲響，釀成多人傷亡，數十萬人被迫逃離家鄉。聯合國大會稍早通過決議，以壓倒性的票數通過譴責俄羅斯侵略烏克蘭，並要求俄羅斯立即停止對烏克蘭使用武力，且無條件撤軍。
新聞來源為Newtalk 新頭殼
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