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通通不准打！烏克蘭副總理要求遊戲商封鎖俄羅斯帳號

▲俄烏戰爭波及全球，許多產業都跟著遭殃。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄烏戰爭波及全球，許多產業都跟著遭殃。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）

新頭殼newtalk

2022-03-03 12:26:42

2 日，烏克蘭副總理 Mykhailo Fedorov 在推特上發布聲明表示希望所有遊戲開發者和電競平台，暫時封鎖所有俄羅斯和白俄羅斯的遊戲帳號，並取消兩國境內所有的比賽，同時禁止兩國電競選手參與任何國際賽事，藉此阻止俄羅斯的軍事行動。

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烏克蘭副總理 Mykhailo Fedorov 在推特上激動地表示：「你肯定知道現在在烏克蘭發生了什麼。俄羅斯不是為烏克蘭，而是向所有文明世界宣戰。」在聲明中，他提到希望能夠透過封鎖俄羅斯與白俄羅斯玩家的帳號，不僅要遊戲商停辦兩國境內的所有電競賽事，更要求賽事舉辦單位禁止兩國電競選手參與任何賽事。

不過除了 PlayStation 和 Xbox 等遊戲商與電競平台以外，Mykhailo Fedorov 也向蘋果、谷歌、SpaceX 與 Netflix 等各大企業求援，要求以實際行動幫助烏克蘭，希望能夠透過封鎖一切娛樂手段，讓俄羅斯公民從國家內部向政府進行抗爭，進而俄羅斯的軍事侵略行動。

近日俄羅斯全面入侵烏克蘭，多個城市傳出爆炸聲響，釀成多人傷亡，數十萬人被迫逃離家鄉。聯合國大會稍早通過決議，以壓倒性的票數通過譴責俄羅斯侵略烏克蘭，並要求俄羅斯立即停止對烏克蘭使用武力，且無條件撤軍。

新聞來源為Newtalk 新頭殼

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