三八婦女節將至　鄭文燦關注新住民培力及權益保障

《四方報》報導，3月8日婦女節將至，桃園市長鄭文燦2日上午出席「桃園市111年婦女節系列活動開跑儀式暨心靈饗宴」，討論婦女權益議題。他表示，桃園市新住民人口眾多，市府積極推展各項培力計畫，協助新住民姐妹融入台灣。
記者李芷涵/綜合報導
2022-03-03 12:07:11
鄭文燦表示，截至去（110）年12月，桃園新住民人口已達6萬3,707人，在全國56萬名新住民人口約佔11%，其中女性新住民比例高達90%，以陸配及東南亞配偶為主。因此，市府社會局去年1月全國首創成立「新住民事務科」，統籌各局處新住民相關業務及資源。此外，北區「新住民文化會館」於107年啟用，整合7個市府機關及「移民署桃園市服務站」提供聯合服務；去年10月也在中壢區新明市場6樓成立南區「新住民培力中心」，增強新住民在創業、就業及法律權益的保障，也輔導社團舉辦各項文化活動及語言課程，積極協助新住民融入台灣、展現特色。
談到婦女就業，鄭文燦也表示，為協助中高齡女性重新投入職場，市府勞動局在中路一號社宅成立「中高齡就業服務中心」，並提供重返職場津貼，鼓勵中高齡女性二度就業，提升女性的勞動參與率，同時也支持女性成就新的生命價值。目前市府一級機關女性首長超過4分之1，達到31%；市府性別平等辦公室長期以來也推動許多性平計畫，持續落實「性別友善、性別平權、保護母性、培養女力」四大性平政策。
鄭文燦也談到，依據世界衛生組織（WHO）統計，全球女性罹患憂鬱症比例為男性的2倍，依衛生福利部統計，台灣女性罹患憂鬱症比例為男性的1.8倍，因此關心女性職場表現及家庭角色是性平推動的重要議題，同時也要關心女性各生命階段受到社會價值觀念有形、無形的框架，以及中高齡女性如何適應人生每個階段。為關心女性心理健康議題，市府於3月特別規劃桃好妳心三步驟─「1看、2聽、3享受」系列活動，包括5場心塵影展暨映後座談、2場心靈講座及心聲募集活動，邀請專家提供專業建議及對話機會，鼓勵市民朋友踴躍參與婦女節系列活動，期盼培養女力及友善環境，讓桃園成為性別平權的指標城市。