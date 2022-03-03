COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

政院提台鐵公司化修法　債務政府負擔、員工福利不減

▲行政院院會今（3）日通過《國營台灣鐵路股份有限公司設置條例》。（圖／記者王敏旭攝，2022.03.03）
▲行政院院會今（3）日通過《國營台灣鐵路股份有限公司設置條例》。（圖／記者王敏旭攝，2022.03.03）

記者王敏旭／台北報導

2022-03-03 13:18:08

行政院院會今（3）日通過《國營台灣鐵路股份有限公司設置條例》，行政院長蘇貞昌表示，政府提出3個承諾、1個保證。由於台鐵公司化面臨4208.01億元債務問題，其中影響台鐵營運的既存短期債務1484.47億元，將由交通部設立基金處理。

我是廣告 請繼續往下閱讀
蘇貞昌表示，台鐵因為長年累積的包袱，有許多轉不開來的僵化情形是事實，其中債務甚高，很多是配合政策的累積造成，但事故頻繁發生是國人所不能忍受、也對不起乘客與家屬。

蘇貞昌說，政府提出3個承諾，包括因歷史包袱所造成的債務，政府負擔；因配合政策所造成的虧損，政府補貼；因基礎建設或重大維修的支出，政府承擔。1個保證為員工工作、權利、相關薪資與福利絕不減損。

蘇貞昌指出，台鐵公司化後員工要選擇公務員或選擇為公司員工，一概尊重。請交通部讓此歷史改革大力推進，過去的累積也不是台鐵員工的不力，但如果不改革，台鐵公司員工就會無力。

不過台鐵公司化會面臨高達4208.01億元債務， 台鐵局長杜微表示，債務分為既存短期債務1484.47億元、應付長期舊制退撫金負債654.08億元、遞延負債1909.74億元 、應付貨款159.72億元，但公司化後公司負擔為0元。

其中既存短期債務1484.47億元，將由交通部設立基金處理。交通部次長胡湘麟說，該基金由台鐵撥入現有等值的資產給基金，由基金處理後續相關事宜。至於台鐵工會認為基金財務來源應由政府來處理，這部分會持續溝通。

而台鐵公司話，是否造成票價勢必調漲，胡湘麟表示，目前還沒有討論到。行政院發言人羅秉成則說，台鐵公司化還是有公共政策角色，因為配著配合政策虧損，不是公司化就是市場機制，票價就因經濟因素、追求利潤而調漲票價。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀