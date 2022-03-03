政院提台鐵公司化修法　債務政府負擔、員工福利不減

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蘇貞昌說，政府提出3個承諾，包括因歷史包袱所造成的債務，政府負擔；因配合政策所造成的虧損，政府補貼；因基礎建設或重大維修的支出，政府承擔。1個保證為員工工作、權利、相關薪資與福利絕不減損。
蘇貞昌指出，台鐵公司化後員工要選擇公務員或選擇為公司員工，一概尊重。請交通部讓此歷史改革大力推進，過去的累積也不是台鐵員工的不力，但如果不改革，台鐵公司員工就會無力。
不過台鐵公司化會面臨高達4208.01億元債務， 台鐵局長杜微表示，債務分為既存短期債務1484.47億元、應付長期舊制退撫金負債654.08億元、遞延負債1909.74億元 、應付貨款159.72億元，但公司化後公司負擔為0元。
其中既存短期債務1484.47億元，將由交通部設立基金處理。交通部次長胡湘麟說，該基金由台鐵撥入現有等值的資產給基金，由基金處理後續相關事宜。至於台鐵工會認為基金財務來源應由政府來處理，這部分會持續溝通。
而台鐵公司話，是否造成票價勢必調漲，胡湘麟表示，目前還沒有討論到。行政院發言人羅秉成則說，台鐵公司化還是有公共政策角色，因為配著配合政策虧損，不是公司化就是市場機制，票價就因經濟因素、追求利潤而調漲票價。