小改款 T-Roc 帶頭！2022 年台灣福斯要朝這「三大重點」努力
在嚴峻疫情環境與供應鏈挑戰下，台灣福斯汽車仍在 2021 年發表了 5 款新車系，從旗艦車款 Arteon、全新改款的 Tiguan、Tiguan Allspace、第八代 Golf 至小改款 Polo，另導入頂級性能 Volkswagen R 家族，包含 Tiguan R、 Golf 8 R 與 Golf 8 R Variant，除創造亮眼的銷售表現，更滿足國內市場的多元需求。即便 2022 年依然受到疫情影響，台灣福斯汽車將以靈活彈性的態度面對市場的瞬息萬變，並且在維持產品供需中，取得平衡，同時精進服務品質，包含品牌體驗、售後服務內容與產品銷售。
2GameSome - 有車賞
2022-03-03 14:25:00
全台 Volkswagen 展示中心已於 2021 年完成新品牌識別更新，以鮮豔色彩和明亮空間，呈現 New Volkswagen 生氣蓬勃的品牌風格，展示中心導入電子看板、平板電腦使用、數位車輛規格立牌等，打造即時、零時差的數位化顧客旅程，2022年數位化服務仍將是展示中心最重要的環節，為提供更即時的協助，台灣福斯汽車開拓行銷通路發展，與新的經銷夥伴一起建立全新據點，Volkswagen將陸續進駐新店、汐止地區，提升新北範圍新車銷售與售後服務量能，連結大台北通路經銷網。
售後服務方面，預計於第二季啟動「5 至 10 年新車品質延長保固」，消費者可享有比其他一般乘用車品牌更長的保固年限。此外，My Volkswagen 亦將陸續新增功能，化身每位車主的線上車輛管家，讓車主每一刻享有即時便利的強大後援。
台灣福斯汽車宣告即將帶來全新小改款 T-Roc，唯一揉合駕馭樂趣和跨界休旅的最佳正解，搭載 IQ.LIGHT 智慧燈組，以前衛的設計語彙勾勒跑格化車身線條，打造眾所矚目的跨界跑旅，全新車室則迎來Volkswagen新世代數位化座艙，同時配備 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，在激烈操駕同時更有全方位行車安全守護。