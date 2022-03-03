C肝治癒率98%，藥費全健保出　及早篩檢遠離肝癌

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每4名C肝患者1人肝硬化 仍有一半C肝患者未治療為提前達到世界衛生組織（WHO）根除C肝的目標，台灣預計在2025年底前能讓25萬人接受C肝全口服新藥治療，目前雖已達標一半，也代表另一半的C肝病人還未接受治療。健保署利用健保大數據分析發現，去年底約6,500人可接受C肝新藥，今（2022）年1月初再次分析時，有336人（5%）已接受治療，另外去年底還有13.5萬人曾感染C肝卻還未檢驗病毒量，目前其中約2,600人（1.9%）接受治療或檢驗病毒量，而且分析C肝抗體陽性者後續檢驗病毒量的結果，檢驗陽性的人約占6成，加上C肝感染初期幾乎無症狀，民眾千萬別輕忽了嚴重性。
根據研究發現，平均每4名C肝病人有1人會有肝硬化，肝硬化病人每20人有1人會併發肝癌，健保署表示，健保給付的C肝全口服藥新藥只需服用2至3個月，治癒率超過98%，呼籲C肝病人儘速接受治療，如果民眾不確定有無感染C肝，政府也有針對45至79歲民眾（40至79歲原住民）補助免費接受C肝篩檢，盼望年輕朋友們把這個消息告訴家中長輩，或陪著他們去接受篩檢和治療，共創彩色新人生。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52960
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