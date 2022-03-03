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C肝治癒率98%，藥費全健保出　及早篩檢遠離肝癌

C肝治癒率98%，藥費全健保出　及早篩檢遠離肝癌
C肝治癒率98%，藥費全健保出　及早篩檢遠離肝癌

健康醫療網

2022-03-03 14:31:00

中央健康保險署表示，自2017年初健保給付C型肝炎全口服新藥，迄去(2021)年底，全台C肝病人接受治療的人數已達到13.1萬人，但透過健保數據發現，約有6千名C肝病人還未接受治療，約有13.3萬名曾感染C肝而抗體呈陽性者，還未檢驗病毒量加以確定病毒是否寄宿體內，中央健康保險署李伯璋署長呼籲有C肝的民眾應儘早就醫，還不知道有無感染的民眾，則可利用政府免費補助的成人預防保健B、C肝篩檢服務，即時治療，遠離日後出現肝硬化及肝癌的風險。

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C肝治癒率近百分百　藥費18萬健保出C肝新藥治癒率達98%，而且治療藥費約18萬元全由健保給付。健保署表示，以往健保給付的C肝全口服新藥，醫師必須具有消化系專科資格才能處方，為了讓民眾可以在居住地就近接受C肝新藥治療，及避免篩檢確診C肝後必須轉介其他院所治療而失聯，健保署在去年10月22日公告全面取消處方C肝新藥的科別限制，目前參與C肝新藥健保給付執行計畫的醫療院所家數，與開放科別限制前相比，從659家增加到802家。

每4名C肝患者1人肝硬化　仍有一半C肝患者未治療為提前達到世界衛生組織（WHO）根除C肝的目標，台灣預計在2025年底前能讓25萬人接受C肝全口服新藥治療，目前雖已達標一半，也代表另一半的C肝病人還未接受治療。健保署利用健保大數據分析發現，去年底約6,500人可接受C肝新藥，今（2022）年1月初再次分析時，有336人（5%）已接受治療，另外去年底還有13.5萬人曾感染C肝卻還未檢驗病毒量，目前其中約2,600人（1.9%）接受治療或檢驗病毒量，而且分析C肝抗體陽性者後續檢驗病毒量的結果，檢驗陽性的人約占6成，加上C肝感染初期幾乎無症狀，民眾千萬別輕忽了嚴重性。

根據研究發現，平均每4名C肝病人有1人會有肝硬化，肝硬化病人每20人有1人會併發肝癌，健保署表示，健保給付的C肝全口服藥新藥只需服用2至3個月，治癒率超過98%，呼籲C肝病人儘速接受治療，如果民眾不確定有無感染C肝，政府也有針對45至79歲民眾（40至79歲原住民）補助免費接受C肝篩檢，盼望年輕朋友們把這個消息告訴家中長輩，或陪著他們去接受篩檢和治療，共創彩色新人生。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52960

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