COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

嘴歪眼斜竟非中風　就醫驚見「它」長到耳朵引起

嘴歪眼斜竟非中風　就醫驚見「它」長到耳朵引起
嘴歪眼斜竟非中風　就醫驚見「它」長到耳朵引起

健康醫療網

2022-03-03 15:31:00

26歲陳先生日前起床照鏡子時，發現臉歪嘴斜、耳朵疼痛，甚至一度會聽不見，擔心自己腦中風，趕忙到醫院急診，經醫師研判並非單純顏面神經失調，透過詳細理學及神經學檢查，發現耳朵旁有多顆水泡，確診為帶狀疱疹引發「侖謝亨特氏症候群」，經藥物治療後，五官終於回到原位了。

我是廣告 請繼續往下閱讀
免疫力下降　帶狀疱診病毒易被誘發亞大醫院神經內科主任王馨範解釋，帶狀疱疹又稱做「皮蛇」，是由水痘病毒所引起，一旦過去罹患過水痘，病毒就會長時間潛伏在體內的神經節當中，只要太過勞累、壓力大、作息不正常等導致免疫力下降時，就容易會引發帶狀疱診病毒感染，甚至有年長者罹患癌症時，也容易合併出現帶狀疱疹。

侖謝亨特氏症候群　帶狀泡疹發生在耳朵引起王馨範主任指出，帶狀泡疹發生在身體部位跟顱顏部位，兩者產生的影響不同，前者會出現群聚性紅色丘疹，伴隨著疼痛、麻木感覺，後者則因長在頭顱部位，病毒會攻擊神經，造成較為嚴重的後遺症。

以此次就醫的陳先生為例，帶狀疱疹病毒長在耳朵部位，引起顏面神經麻痺、臉歪嘴斜、輕微暈眩、耳朵疼痛等症狀，即是典型的「侖謝亨特氏症候群」（Ramsay Hunt syndrome）。

施打帶狀皰疹疫苗　為預防不二法門王馨範主任提醒，帶狀疱疹引起的侖謝亨特氏症候群，發病三天內是黃金治療期，可使用藥物及類固醇阻止免疫系統破壞自己的細胞，讓神經細胞自行慢慢修復，若出現相關症狀就應盡早就醫治療；此外，在飲食上也要多補充神經修復的食物，並可搭配中醫電療、針灸，協助改善顏面神經失調的狀況。

然而，若避免帶狀疱疹找上門，除了保持免疫力的穩定之外，施打帶狀皰疹疫苗也是最佳防範方式。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52964

喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀