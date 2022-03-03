嘴歪眼斜竟非中風　就醫驚見「它」長到耳朵引起

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侖謝亨特氏症候群 帶狀泡疹發生在耳朵引起王馨範主任指出，帶狀泡疹發生在身體部位跟顱顏部位，兩者產生的影響不同，前者會出現群聚性紅色丘疹，伴隨著疼痛、麻木感覺，後者則因長在頭顱部位，病毒會攻擊神經，造成較為嚴重的後遺症。
以此次就醫的陳先生為例，帶狀疱疹病毒長在耳朵部位，引起顏面神經麻痺、臉歪嘴斜、輕微暈眩、耳朵疼痛等症狀，即是典型的「侖謝亨特氏症候群」（Ramsay Hunt syndrome）。
施打帶狀皰疹疫苗 為預防不二法門王馨範主任提醒，帶狀疱疹引起的侖謝亨特氏症候群，發病三天內是黃金治療期，可使用藥物及類固醇阻止免疫系統破壞自己的細胞，讓神經細胞自行慢慢修復，若出現相關症狀就應盡早就醫治療；此外，在飲食上也要多補充神經修復的食物，並可搭配中醫電療、針灸，協助改善顏面神經失調的狀況。
然而，若避免帶狀疱疹找上門，除了保持免疫力的穩定之外，施打帶狀皰疹疫苗也是最佳防範方式。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=52964
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