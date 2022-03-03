《華燈》媽媽再聚！林心如、吳慷仁Netflix新劇卡司超狂
林心如繼《華燈初上》後再演出另一部Netflix華語作品《模仿犯》，豪華卡司今（3日）公開，吳慷仁的檢察官角色「郭曉其」，在追緝過程中面對兇手一次又一次的挑釁，讓他下定決心不惜染髒自己的手也要把兇手揪出來。全劇從他所飾演的檢察官做為主視角出發，與金鐘影帝庹宗華所飾演的刑警「林尚勇」共組連續殺人案專案小組，帶著觀眾隨著線索抽絲剝繭往真相邁進。2座金鐘視后柯佳嬿在影集中飾演主攻犯罪心理協助分析兇手的諮商心理師「胡允慧」，開拍前柯佳嬿為更貼近角色專業也特地與專業的心理師諮商學習，為本劇做足功課。
記者羅凌筠/綜合報導
2022-03-03 18:28:00｜2022-03-03 18:36:19
影集《模仿犯》故事設定於台灣90年代後期，電視台如雨後春筍般出現、媒體第四權興起也成為影集中的重要背景。曾以《鏡子森林》中報社記者一角獲得金鐘影帝的姚淳耀，此次改為挑戰演出電視台中對於新聞高度敏感、時常能為新聞台帶來獨家新聞的深夜秀主持人「陳和平」，而近年戲劇表現亮眼的江宜蓉則飾演追求新聞正義的記者「路怡真」，影集中她也在跑新聞的過程中認識吳慷仁飾演的檢察官郭曉其，意外發現彼此理念相近，成為郭曉其辦案的得力助手。在《模仿犯》中擔綱特別演出的林心如，則飾演新聞台中掛收視保證的當家主播「姚雅慈」。
自2021年下半年作品大爆發的金馬新人范少勳，在《模仿犯》中演出一名風靡少女的夜店DJ「沈嘉文」，雖然表面風光，但角色背後卻有許多無法撫平的創傷，將會有一別陽光形象的演出。同樣近年表現亮眼的夏騰宏在《模仿犯》中則是飾柯佳嬿的弟弟「胡建和」，同時也是沈嘉文身邊最親近的國中同學，兩人更會因為接連的意外一起被捲入這場連續殺人案的風暴之中。
《模仿犯》翻拍自日本推理女王宮部美幸同名暢銷小說，故事描述台灣90年代，一名擅長偵辦兇殺刑案的檢察官郭曉其，面對當時第一起的連續殺人命案，兇手獨特的犯案手法與瘋狂行徑讓剛興起的各大電視媒體爭相報導，隨著偷拍、炒話題、搶收視率越演越烈，兇手也跟著媒體亂象開始操弄人心、挑釁司法，讓郭曉其決心不惜染髒自己的手，賭上人生也要拖出兇手的犯案證據。