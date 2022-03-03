9900萬年前恐龍羽毛琥珀標本 首度在臺中科博館曝光

國立自然科學博物館今日與國立臺灣海洋大學簽署合作備忘錄，雙方秉於過去在地質相關領域研究，與深海生物標本典藏已有多年交流基礎，未來將在學術研究、推廣科學教育與合辦相關展覽方面，更進一步合作。簽約現場並展示雙方在生物、地質兩大領域共63件珍稀標本。





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在展出的63件珍稀標本中，有兩件琥珀標本全台首次曝光，將為4月底科博館即將登場的「琥珀展」暖身。其一是來自緬甸的「羽毛、皮膚、寄生蟲」標本，是近年獲得館藏之一，距今約9900萬年前，可清楚看到恐龍羽毛與部分皮膚完好保存。科博館地質學組助理研究員楊子睿博士指出，緬甸出產琥珀的地方，以前被認為是一個潟湖，在水域與陸域的交界帶，因此有機會保存陸地生物。





▲國立自然科學博物館館長焦傳金，今日與國立臺灣海洋大學校長許泰文（右）簽署合作備忘錄。（圖／科博館提供）

羽毛被認為是鳥類特徵之一，我們如何得知這是哪種生物的羽毛？楊子睿表示，鳥的羽毛中心有個羽梗，若羽梗呈非中空狀、發育完全，就屬於鳥類，羽毛細節還有羽小勾的結構；若呈中空、發育不完全就是恐龍的羽毛，這件標本的羽毛呈現中空狀，可能就是恐龍羽毛標本。





▲臺灣東部發現的化石樹脂（琥珀），尺寸僅略大於黃豆，經化學分析以後，發現是臺灣現今不存在的「龍腦香科」植物樹脂，相當珍貴。（圖／科博館提供）

另一件首度曝光的標本是臺灣東部發現的化石樹脂，尺寸僅略大於黃豆，經化學分析以後，發現這是臺灣現今不存在的「龍腦香科」植物樹脂，相當珍貴，可依此推測台灣的地質歷史發展。





國立自然科學博物館焦傳金表示，科博館將整建「礦物廳」，期待未來雙方在研究、標本蒐藏、展示與科教活動等有更密切交流，增加社會影響力。海洋大學校長許泰文也期待雙方在人才培育、採集交流、保育研究有更具體的專案計畫，創造雙贏。











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