穴位按摩防３大眼疾！中醫治青光眼、白內障、黃斑部病變。

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郭祐睿院長首先說明三種眼疾，青光眼是視神經萎縮，導致視野逐漸缺損、減少、模糊的一種疾病。一般分為急性、慢性、繼發性跟先天性，另外也分隅角開放或閉鎖型，也有一種是正常眼壓型青光眼。青光眼大部分未必會有感覺，往往要視力退化時才會發現，急性期發生可能因為眼壓過高引起眼睛疼痛、同側頭痛延伸後頸，甚至想吐、畏光等。黃斑位在視網膜的中央，負責視覺跟顏色，若出了問題，例如血管新生、水腫、退化等，會導致視力模糊、視物變形變色、出現黑點等症狀，對於中央視力也會有所影響。白內障分為先天或後天性兩種，後天性的老年性白內障是一種老化的現象，隨著年齡的增加，透明的水晶體會逐漸變得硬化、混濁，影響視力；早期的白內障會視力模糊、色彩改變、畏光、眼前黑點、複視等，可以利用中藥調理，晚期症狀則為視力會變差，就只能手術。
郭祐睿院長表示，這三種眼疾一般而言本都屬於年長者常見的眼疾，但現代3Ｃ產品無所不在，年齡層有越來越低的趨勢，三種眼疾皆有失明風險，但可透過及早治療挽回局勢。提醒防範的重點還是在於減少3C接觸，並在眼部有任何異常時盡早檢查為佳。
中醫治療３大眼疾，與肝腎關係密切！
郭祐睿院長指出，青光眼因瞳神（瞳孔）跟水液代謝問題，在治療上會以補益肝腎疾利水通絡著手，對於青光眼的眼壓下降、視野缺損常有相當顯著的療效。而黃斑部病變也與肝腎有關，不過又細分為出血、水腫、退化等症狀，會視病情不同，分別以涼血止血、活血利水的方式調整。至於白內障因多為年長者發病，在中醫的觀點主要為肝腎不足、脾胃氣虛，導致精氣影響眼睛，治療就會以補肝腎、養脾胃為主進行。三種眼疾治療方式各有不同，也因人而異，找對方法、對症治療，更有助眼部健康康復。
穴位按摩防３大眼疾，中醫：減少3C是保養關鍵。
防範三大眼疾，除了盡量減少3C產品接觸，郭祐睿院長也分享穴位按摩供參考，有助保養眼部。院長指出保養眼部的穴位可作基礎穴位按摩，並可搭配各別的穴位防範各別的眼部疾病。
基礎穴位在這指得就是眼周，可用大拇指按壓眼內角旁的睛明穴，再往上按眉頭的攢竹穴，接著用食指按壓絲竹空穴，延伸瞳子髎穴，再往下按壓四白穴，回到鼻旁按壓眼內角的睛明穴，反覆按壓多次。搭配上各個不同的穴位，按壓風池穴、合谷穴、太衝穴有助防範青光眼。若是按壓養老穴、神門穴、血海穴則有利預防黃斑部病變。而白內障則可按壓大骨空穴。
郭祐睿院長表示，中醫治療眼疾的思路有別於西醫，與五臟六腑有關，中醫認為「五臟六腑之精氣，皆上注於目而為之精。」，從內而外、從藥到針同步調理，可看到療效。
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